Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O primeiro telefone dobrável da Motorola, também conhecido como Razr dobrável, finalmente chega em uma nova cor dourada, que agora você pode comprar.

O modelo de ouro fresco, chamado preto Noir, apresenta um layout de cores em preto e dourado. É um telefone exclusivo da Verizon que custa US $ 1.500 nos EUA. Possui as mesmas especificações do modelo original. Em nossa análise do telefone dobrável , dissemos que ele é o mais completo dobrável até o momento, que trata de problemas com vincos na tela e qualidade de construção de maneira adequada e convincente. Preferimos embolsar isso nas soluções Samsung ou Huawei.

Embora o dobrável agora tenha uma opção de cor dourada, o telefone em si ainda é muito criticado. O processador não é o melhor caminho, e as câmeras não são um recurso particularmente importante, e a duração da bateria pode ser questionável (não podemos dizer com certeza).

Preferimos embolsar isso nas soluções Samsung ou Huawei todos os dias da semana. Confira nossa análise do telefone dobrável para mais detalhes. Você pode encomendar o Razr agora em capacidade de 128 GB por US $ 1.499,99 da Verizon.