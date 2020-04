Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O

primeiro telefone dobrável da Motorola, também conhecido como Razr dobrável, finalmente vem em nova cor dourada blush, que agora você pode comprar.

O modelo dourado fresco, chamado Noir black, apresenta um layout de cor preto e dourado. É um telefone exclusivo da Verizon que custa $1.500 nos EUA. Possui as mesmas especificações que o modelo original. Em nossa revisão do telefone dobrável, dissemos que é mais completo dobrável até à data, um que aborda problemas com vincos de tela e qualidade de construção em um adequado e maneira convincente.

Embora o dobrável agora tenha uma opção de cor dourada, o próprio telefone ainda é fortemente criticado. O processador não é o melhor, e as câmeras não são um recurso particularmente proeminente, e a duração da bateria pode muito bem ser questionável.

Ainda assim, preferimos colocar isso em vez das soluções Samsung ou Huawei a qualquer momento.

A cor padrão para o Razr é preto. Esse é o padrão para a maioria dos telefones, e muitas vezes, é a cor que vende mais volume, porque não se destaca. Se você quiser mudar a cor de um telefone preto, muitas vezes você pode simplesmente colocá-lo em uma capa e ter a cor que você quiser. No entanto, estamos supondo que se o Razr for popular, veremos uma variedade de opções de cores.

O novo ouro certamente acrescenta um pouco mais de interesse a este telefone interessante. Você pode encomendar o Razr cor-ouro agora com 128GB da Verizon.