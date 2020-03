Moto Edge + vaza em renderizações detalhadas, parece muito bem

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Diz-se que o Moto Edge + é o retorno da Motorola ao espaço principal, um mercado que tem sido menos ativo nos últimos anos do que o final do orçamento da escala.

Essa é uma proposta interessante para muitos, porque a grande maioria dos principais telefones é altamente personalizada pelo fabricante no lado do software: Samsung, Huawei (como era), Xiaomi, LG. A abordagem da Motorola com seu software Android mais limpo pode ser uma alternativa popular ao Google Pixel e roubar uma marcha na Nokia que não se saiu tão bem com o Nokia 9.

O Moto Edge + agora pode ser visualizado em grande detalhe, graças a um conjunto completo de imagens compartilhadas por Evan Blass , provavelmente o vazador mais renomado do mercado.

As imagens mostram claramente a exibição em cascata com a câmera perfurada no canto superior esquerdo e a grande seleção de câmeras na parte traseira, com uma câmera principal de 108 megapixels.

O painel superior é mínimo, mas ainda há um queixo na parte inferior, enquanto há um soquete de fone de ouvido de 3,5 mm na parte superior do telefone - um dos poucos fabricantes que ainda inclui essa conexão herdada.

O que chama a atenção nessas renderizações é o quanto de uma curva parece estar nas bordas da tela. O termo "cascata" foi amplamente adotado para esses dispositivos, onde há um giro de 90 graus nas bordas (ou por aí) e certamente parece que a Motorola quer fazer algo um pouco mais dramático aqui.

Embora Evan Blass não esteja compartilhando nenhuma especificação principal, ouvimos isso de outras fontes, com conversas sobre um Snapdragon 865 no coração, incluindo 5G, 12GB de RAM e uma bateria de 5170mAh - o que é bastante grande.

As câmeras incluem o principal de 108 megapixels acompanhado por câmeras de 16 e 8 megapixels, mas não sabemos ao certo o que estão sendo usados - provavelmente o ângulo ultra grande angular e a telefoto.

O Moto Edge + - e o Moto Edge, que será uma versão mais baixa - deveria ser apresentado no Mobile World Congress em fevereiro de 2020. A Motorola nos disse para esperar um lançamento em algum momento no futuro e não podemos deixar de sentir deve estar chegando mais perto devido ao aumento dos rumores que aparecem.

Fique atento e forneceremos todos os detalhes quando eles quebrarem.