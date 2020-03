Poderia haver um Moto Edge mais barato, rodando o Snapdragon 765

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Estamos acompanhando o progresso do Moto Edge + - considerado o próximo carro-chefe da Motorola - há algum tempo. Mas parece que também haverá um dispositivo de nível inferior, previsivelmente chamado de Moto Edge.

Há uma série de informações sobre o Moto Edge há algum tempo. Com a maior parte da conversa falando sobre o Moto Edge +, sempre foi assumido que haveria uma versão menor chamada Moto Edge, embora isso nunca tenha sido explicitamente claro.

Agora, graças às informações compartilhadas com os desenvolvedores do XDA (onde há muito mais imagens ), estamos muito mais claros da imagem dos planos do Motos Edge e de como ele se encaixa sob o novo telefone principal da Moto.

Diz-se que o Moto Edge possui uma tela em cascata de 6,67 polegadas com resolução Full HD + e capacidade de rodar a 90Hz. Ele possui um orifício para a câmera frontal de 25 megapixels.

O Qualcomm Snapdragon 765 está no seu coração - o que significa que é potencialmente 5G - enquanto há 6 GB de RAM. Diz-se que existem 128 GB de armazenamento com suporte para microSD. Existe até uma entrada para auscultadores de 3,5 mm. Pensa-se que a bateria seja 4500mAh.

Parece que haverá um arranjo triplo de câmeras no Moto Edge, composto por uma câmera principal de 64 megapixels, uma ultra grande angular de 16 megapixels e uma telefoto de 8 megapixels.

Ele rodará o Android 10 e esperamos que ele esteja em uma forma bastante limpa, como é personalizado para a Motorola.

Provavelmente, esse telefone deveria estar na agenda do Mobile World Congress ; A Motorola disse no momento do cancelamento do programa que planejaria outro evento para lançar dispositivos, mas até agora não ouvimos nada.

Com o mundo ainda sob controle do coronavírus, não está claro exatamente quando a Motorola irá lançar esses dispositivos, mas manteremos você informado.