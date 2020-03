Motorola Edge +: data de lançamento, rumores, notícias e recursos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Pensa-se que os próximos telefones da Motorola sejam chamados de Motorola Edge + , Motorola One Mid e Motorola Moto G8 Power Lite.

O Edge + é talvez o mais interessante do trio, porque provavelmente é um carro-chefe de última geração. Por exemplo, há rumores de que ele inclui um chassi de vidro e metal, molduras finas, um sensor de impressão digital na tela, câmera tripla traseira e uma tela curva. Aqui está tudo o que sabemos até agora.

A Motorola deveria sediar um evento de lançamento em 23 de fevereiro, coincidindo com o MWC 2020. Nosso convite nos disse que "nos colocará à beira do seu assento". No entanto, a empresa adiou seu evento devido a preocupações com o coronavírus, e ainda não há nenhuma palavra quando será remarcada.

Presumivelmente, a Motorola apresentará o Edge + a qualquer momento nas próximas semanas, talvez com um evento apenas online. Espera-se que seja lançado nos EUA na Verizon antes de um lançamento global.

Detalhes sobre preços e disponibilidade ainda não são conhecidos.

A Pricebaba e a Onleaks criaram renderizações que descrevem a aparência do telefone ao ser lançado. Essas renderizações são baseadas em especificações vazadas

Nessas renderizações mais recentes do Edge +, vemos uma exibição em "cascata" que se curva nas duas extremidades do telefone.

Há até um recorte na tela para uma câmera selfie. O telefone parece também quase sem moldura, uma marca registrada de dispositivos de última geração. Você também notará que há um fone de ouvido cortado acima da tela, em uma moldura superior fina.

Dito isto, a própria Edge + não será muito fina, chegando a 161,1 x 71,3 x 9,5 mm, com uma câmera extrudando para 11,5 mm.

Uma outra característica notável do design é o logotipo da Motorola na parte traseira com iluminação LED. Isso pode ser para notificações. Existem também orifícios para dois microfones com cancelamento de ruído acima do compartimento da câmera traseira e pela borda inferior. Falando em arestas, a parte superior possui um conector de 3,5 mm. Enquanto isso, a parte inferior possui uma bandeja para cartão SIM, um microfone com cancelamento de ruído, uma porta USB Tipo C e uma grade para alto-falantes na parte inferior.

Na borda direita, você pode ver um botão liga / desliga e um controle de volume.

A Pricebaba e a Onleaks disseram que podemos esperar uma tela FHD + de "cachoeira" de 6,67 polegadas com bordas curvas esquerda e direita. Também terá uma taxa de atualização de 90Hz e um scanner de impressão digital na tela. Mishaal Rahman da XDA Developers, em uma tweets , confirmou que o Edge + apresentará um painel sAMOLED de resolução Full HD + (6.640 x 1080 pixels) com 6.67 polegadas com uma taxa de atualização de 90Hz.

O TechDroider disse que o Edge + contará com uma câmera tripla traseira com sensores de 108, 16 e 8 megapixels. A câmera selfie é pensada para ser um sensor de 25 megapixels. Seu furo deve ser menor do que os vistos nos telefones anteriores da Motorola, como o Motorola One Vision, embora o TechDroider pareça sugerir que ainda é um tamanho considerável.

Motorola Moto EDGE + Especificações da câmera

108 + 16 + 8MP Traseiro

25MP Frente

Replying to @Botafogo @botafogooficial @botafogooficial - TechDroider (@techdroider) 7 de março de 2020

Nas renderizações do Pricebaba e Onleaks do Edge +, podemos ver um módulo de câmera tripla empilhado verticalmente no canto. Também há um segundo módulo perto das câmeras. Isso pode ser para uma unidade de flash com LED duplo e alguns outros sensores.

Mishaal Rahman , da XDA Developers, afirmou que o Edge + incluirá um chip Qualcomm Snapdragon 865 e, portanto, deve suportar redes 5G. O Edge + provavelmente será lançado na rede mmWave 5G da Verizon nos EUA. A operadora revelou recentemente que alcançou velocidades de vários gigabits no próximo carro-chefe da Motorola e confirmou que o telefone é alimentado pelo chipset Snapdragon 865 com um modem Snapdragon X55 5G.

Logotipo Motorola Edge +. Este é o primeiro carro-chefe da Motorola desde o Moto Z3.



-Snapdragon 865

Ecrã curvo de 90Hz de 236x1080 de 6,67 "

-Verizon / ROW

- Mais de 5000mAh (5170?) De bateria

- Até 12GB de RAM pic.twitter.com/l5vfMqX8P8 - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 25 de fevereiro de 2020

Outras especificações sugeridas incluem 12 GB de RAM e uma bateria de 5.170 mAh que pode suportar carregamento rápido.

A XDA disse que o Edge + rodará o Android 10 e poderá ser lançado com vários aplicativos novos, incluindo "Moto Edge Assistant, Moto Gametime e Moto Audio".

Assistente de Moto Edge: ajude os usuários a aproveitar a exibição curva com ações de toque personalizadas nas bordas da tela.

ajude os usuários a aproveitar a exibição curva com ações de toque personalizadas nas bordas da tela. Moto Gametime: apresenta uma barra de ferramentas personalizável nas bordas para facilitar o acesso a configurações como o brilho da tela durante os jogos.

apresenta uma barra de ferramentas personalizável nas bordas para facilitar o acesso a configurações como o brilho da tela durante os jogos. Moto Audio: permite ao Motorola Edge Plus ajustar perfis de áudio como clareza de voz durante as chamadas ou aumentar o baixo enquanto você toca música.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o Edge + até agora.

A Motorola parece estar preparando um novo carro-chefe , chamado Motorola Edge +, de acordo com uma folha de especificações recentemente divulgada, que inspirou a Pricebaba e a Onleaks a criar renderizações que descrevem como o telefone pode ser quando for lançado. O Onleaks tem um histórico fantástico quando se trata de vazar especificações para os próximos telefones, e muitas vezes faz parceria com sites como o Pricebaba para criar renderizações nos dispositivos que vazaram.

Pensa-se que os próximos telefones da Motorola se chamam Motorola Edge +, Motorola One Mid e Motorola Moto G8 Power Lite - se Mishaal Rahman, da XDA Developers. Ele acha que o Edge + será o primeiro smartphone da Motorola desde o Moto Z3 a partir de 2018. Isso significa que o novo Motorola Razr não é considerado um carro-chefe e, como é executado no chip Snapdragon 710 de gama média, é difícil argumentar com essa lógica. .