A Motorola parece estar preparando um novo carro-chefe, chamado Motorola Edge + , de acordo com uma folha de especificações recentemente divulgada, que inspirou a Pricebaba e a Onleaks a criar renderizações que descrevem como o telefone pode ser quando for lançado.

O Onleaks tem um histórico fantástico quando se trata de vazar especificações para os próximos telefones, e muitas vezes faz parceria com sites como o Pricebaba para criar renderizações nos dispositivos que vazaram. Nestas últimas renderizações para o Edge +, vemos uma tela "cachoeira" FHD + de 6,67 polegadas que se curva nas duas extremidades do telefone. Há até um recorte na tela para uma câmera selfie.

Outros recursos da tela, de acordo com o Onleaks, são uma taxa de atualização de 90Hz e um scanner de impressão digital na tela. O telefone parece também quase sem moldura, uma marca registrada de dispositivos de última geração. Você também notará que há um fone de ouvido cortado acima da tela, em um painel frontal fino. Dito isto, o Edge + em si não é muito fino, chegando a 161,1 x 71,3 x 9,5 mm, com uma câmera extrudando para 11,5 mm.

Na parte traseira do dispositivo, há câmeras triplas empilhadas verticalmente no canto, um logotipo da Motorola com iluminação LED (que pode ser para notificações) e um segundo módulo próximo às câmeras. Parece ser para uma unidade de flash com LED duplo e alguns outros sensores. Os furos para dois microfones com cancelamento de ruído também podem ser vistos acima do compartimento da câmera e pela borda inferior.

Falando em arestas, a parte superior possui um fone de ouvido de 3,5 mm. Enquanto isso, a parte inferior possui uma bandeja para cartão SIM, microfone com cancelamento de ruído, porta USB Tipo C e grade de alto-falante na parte inferior. À direita, você verá um botão liga / desliga e um volume.

Fora isso, as especificações vazadas sugerem que o Motorola Edge + incluirá um chipset Snapdragon 865 emparelhado com 8 GB ou 12 GB de RAM. Ele rodará o Android 10 em estoque, será alimentado por uma bateria de 5.170mAh com suporte para carregamento rápido e funcionará em redes 5G.

O Motorola Edge + provavelmente será lançado nos EUA na Verizon antes de um lançamento global, embora detalhes sobre preço e disponibilidade ainda não sejam conhecidos.