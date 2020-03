Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Motorola finalmente preencheu a lacuna ímpar em sua linha de Moto G8 - ou seja, o atual Moto G8. O G8 Power e o G8 Plus estão fora do mercado há alguns meses, à frente do modelo padrão do G8, mas a linha agora está completa.

O Moto G8 se parece muito com vários dos vazamentos que vimos nos últimos meses, com uma câmera selfie perfurada na tela principal e uma série de lentes nas costas do telefone. De fato, a Motorola deseja posicionar o G8 como uma ótima opção para fotógrafos na faixa intermediária.

Vamos esperar para ver como isso se mantém em uso real, com base em nossa experiência com o Moto G8 Plus e o G8 Power - na verdade, as câmeras do G8 parecem ser extremamente semelhantes à matriz na parte de trás do G8 Power, então o desempenho dos dois pode ser idêntico (e, portanto, potencialmente não muito brilhante). Você está adquirindo uma câmera principal de 16MP, juntamente com uma lente macro de 2MP, lente ultra-larga de 8MP e essa câmera selfie de 8MP.

Obviamente, a tela também tem o mesmo tamanho, a 6,4 polegadas, com resolução HD +. Também será lançado com o Android 10 a bordo, como você esperaria.

1/1 Motorola

Também voltando do G8 Power estão o chip Snapdragon 655 e a alocação de 4 GB de RAM, reiterando que este não é um telefone principal, mas ainda promete um desempenho bastante sólido por um preço razoável.

Enquanto a enorme bateria de 5.000 mAh que o G8 Power traz para jogar não pode ser combinada no modelo sem bateria, o Moto G8 ainda tem uma alternativa de 4.000 mAh que a Moto diz que deve passar por 40 horas de uso sem problemas. Ainda são números para fazer corar os principais carros-chefe da Apple e da Samsung, então não estamos reclamando.

A Motorola também não confirmou concretamente os preços ou a disponibilidade do novo modelo, embora esperemos que ele caia em uma faixa semelhante aos outros telefones G8, em torno da marca de 200 libras.