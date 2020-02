Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Pensa-se que os próximos telefones da Motorola se chamam Motorola Edge Plus, Motorola One Mid e Motorola Moto G8 Power Lite - se houver informações e especificações recentemente vazadas de Mishaal Rahman, da XDA Developers.

Curiosamente, em uma série de tweets , Rahman disse que o Edge Plus apresentará um painel sAMOLED de resolução Full HD + (2340 x 1080 pixels) de 6,67 polegadas com uma taxa de atualização de 90Hz. Ele também possui um chip Qualcomm Snapdragon 865 e deve suportar redes 5G. Também no interior, haverá 12 GB de RAM e uma bateria de 5.000 mAh que podem suportar a funcionalidade de carregamento rápido.

Rahman acha que o Edge Plus será o primeiro smartphone da Motorola desde o Moto Z3, lançado em 2018. Isso significa que o novo Motorola Razr 2019 não é considerado um carro-chefe e, como é executado no chip Snapdragon 710 de médio alcance, é difícil discutir com essa lógica.

Logotipo Motorola Edge +. Este é o primeiro carro-chefe da Motorola desde o Moto Z3.



-Snapdragon 865

Ecrã curvo de 90Hz de 236x1080 de 6,67 "

-Verizon / ROW

- Mais de 5000mAh (5170?) De bateria

Quanto ao One Mid, provavelmente será um dispositivo Android One, oferecendo uma tela com resolução Full HD + de 6,53 polegadas (2340 x 1080 pixels), um chip Snapdragon 675 e uma bateria de 4.000 mAh. Claramente, este é um dispositivo de gama baixa, pois possui um processador de dois anos. O Moto G8 Power Lite não será tão econômico, em comparação, porque trará um chip MediaTek Helio P35 e uma bateria de 5.000 mAh.

Uma imagem da marca Edge foi incluída no despejo de especificações de Rahman, embora não existam fotos reais dos próximos dispositivos.