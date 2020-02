Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Motorola Razr dobrável está recebendo uma nova cor, e você pode comprá-lo em breve.

Após um vazamento da semana passada, a Motorola anunciou que a versão "Blush Gold" do Razr será lançada ainda nesta primavera. No momento, não há como saber de onde ele pode estar disponível. O Moto Razr tende a ser trancado em parcerias exclusivas. No momento, está disponível na Verizon nos EUA e na EE no Reino Unido. Talvez essa versão blush gold esteja mais disponível?

O novo telefone dobrável da Motorola deve ser um dos telefones mais quentes de 2020, mas a cor padrão do telefone é preta. Também é a cor padrão para a maioria dos telefones, e geralmente é a cor que vende mais volume porque não se destaca. Mesmo se você quiser alterar a cor de um telefone preto, basta colocá-lo em um estojo e ter a cor que desejar.

Chris Hall, do Pocket-fiapos, diz que quer ver o novo Moto na cor prata - e até coloriu o vazamento da semana passada para ver como isso pode ser. Ele observa que a prata era da cor do V3 Razr original de 2004, muitas pessoas se lembram e gostam dele.

O que você acha da nova cor de ouro blush e prefere prata?

Vale ressaltar que o Razr já está começando a receber críticas, pois a CNET postou um vídeo recentemente mostrando o telefone falhando após apenas 27.000 dobras.