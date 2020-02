Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Motorola possui um novo telefone econômico de bateria grande, com uma enorme capacidade de 5000mAh, com a promessa de 3 dias de uso. Foi anunciado para os EUA como o Moto G Power, mas no Reino Unido é o seguimento do G7 Power , então recebe o nome do Moto G8 Power.

A estrela do programa provavelmente será a duração da bateria deste telefone, com a Motorola dizendo que, apesar de ter a mesma capacidade da iteração anterior, ela agora vai durar mais tempo graças ao aumento da eficiência e otimizações.

No Reino Unido, você poderá adquirir este mestre de resistência a partir de 20 de fevereiro e custará £ 219, atingindo varejistas como Amazon, Argos, Carphone Warehouse e John Lewis.

Fora da duração da bateria, este é um dispositivo de gama média, mas a Motorola intensificou esse telefone em várias áreas em comparação com o G7 Power. Agora ele tem um design mais premium, assenta no hardware Qualcomm Snapdragon 665 mais poderoso e há 4 GB de RAM.

O armazenamento de 64 GB é um pouco baixo, mas aceita cartões microSD; o Moto G8 Power também possui um conector de 3,5 mm para fones de ouvido - algo raro hoje em dia - enquanto a tela tem 6,4 polegadas - a maior já vista em um dispositivo Moto G.

A tela é Full HD e possui um furo no canto para a câmera frontal de 16 megapixels. Na parte traseira do telefone, você tem um sistema de câmera quádrupla, composto por uma câmera principal de 16 megapixels, ultra grande angular de 8 megapixels, macro de 2 megapixels e telefoto 2x de 8 megapixels.

Essa é uma carga bastante rica para um dispositivo econômico, mas a verdadeira história aqui é a bateria. Obviamente, apresentaremos uma revisão completa do telefone assim que pudermos, até então, marcar seus calendários para 20 de fevereiro.