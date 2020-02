Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Motorola, de propriedade da Lenovo, está atualizando sua linha de Moto G8 com dois novos telefones projetados para enfrentar o Samsung Galaxy Note 10, de US $ 950.

No entanto, são dispositivos de gama média, o que significa que são muito mais acessíveis, cada um custando menos de US $ 300 no lançamento.

A série Galaxy Note é mais conhecida por ter alguns recursos premium: A caneta S-Pen, que permite controlar muitos aspectos do telefone em si, mesmo a alguns metros de distância; e excelente duração da bateria, com o modelo Galaxy Note 10 Plus, em particular, com uma célula de bateria de 4.300 mAh. O problema com o Galaxy Note 10, no entanto, é que é caro, a partir de US $ 950.

É aí que entram os novos Moto G Stylus e Moto G Power da Motorola. Se você quer uma experiência semelhante ao Galaxy Note 10, mas por uma fração do custo, a Motorola espera que você esteja interessado nos mais recentes aparelhos da marca Moto G. A Motorola diz que vendeu mais de 100 milhões de smartphones Moto G em todo o mundo, e suspeitamos que continuará obtendo sucesso com seus telefones mais recentes em determinados mercados.

1/3 Motorola

O Moto G Stylus possui uma tela FHD + Max Vision de 6,4 polegadas, é "repelente à água", roda o Android 10 e é alimentado por um chip Qualcomm Snapdragon 665. Oferece 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento (cartão microSD de até 512 GB) e uma bateria de 4.000 mAh. É um dispositivo compatível com 4G LTE, pesa 192g e não possui NFC. Ah, e ele vem com uma Moto G Stylus, que se encaixa no canto inferior direito.

A Motorola também está anunciando um aplicativo Moto Note que funciona com a caneta. Fora isso, você terá uma experiência de software praticamente livre de inchaço.

Outro recurso de destaque são os alto-falantes estéreo duplos sintonizados pelo Dolby. Por fim, a Moto G Stylus vem com um sistema de várias câmeras. Consiste em um sensor principal de 48 megapixels com o que a Motorola chama de tecnologia Quad Pixel, além de uma câmera de ação de 16 megapixels com um sensor de grande angular de 117 graus, uma lente de visão macro de 2 megapixels e um foco automático a laser Sensor de tempo de voo.

A parte frontal do dispositivo possui uma câmera selfie de 16 megapixels.

O Moto G Stylus estará disponível nesta primavera no Mystico Indigo nas lojas dos EUA - incluindo Best Buy, B&H, Walmart e Amazon - por US $ 299,99. Também estará disponível em operadoras americanas, como Verizon e Metro da T-Mobile.

1/4 Motorola

O Moto G Power aumenta a aposta em termos de bateria, prometendo três dias de vida através de uma bateria de 5.000 mAh. Possui um sistema de câmera tripla. Há um atirador principal de 16 megapixels, completo com uma lente macro de 2 megapixels e um sensor de grande angular ultra grande angular de 8 megapixels.

Na frente, há uma câmera selfie de 16 megapixels com tecnologia Quad-Pixel.

Outros recursos incluem uma tela FHD + Max Vision de 6,4 polegadas, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento (cartão microSD de até 512 GB), um chip Snapdragon 665 e conectividade 4G LTE. Ele também possui um design repelente à água, executa o Android 10, não possui NFC e oferece alto-falantes estéreo duplos ajustados por Dolby.

O Moto G Stylus estará disponível nesta primavera em preto fumaça nas lojas americanas, incluindo Best Buy, B&H, Walmart e Amazon, por US $ 249,99. Também estará disponível na Verizon, Metro da T-Mobile, Republic Wireless, US Cellular, Consumer Cellular e Xfinity Mobile.

Não há caneta e menos RAM e câmeras com o Moto G Power, mas ele possui uma bateria maior. Também é US $ 50 mais barato que o Moto G Stylus. É claro que ambos os dispositivos podem atrair um potencial comprador da Nota 10 interessado em recursos de caneta e / ou duração da bateria, especialmente se eles não se importarem em se contentar com chips e RAM menos potentes e apenas querem economizar algum dinheiro.