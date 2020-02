Cores do Motorola Razr: ouro vaza, mas o que realmente queremos é prata

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Motorola Razr pode ser um dos telefones mais quentes de 2020: certamente deixa as pessoas empolgadas, atraídas pelos encantos retrô deste telefone dobrável - e também pela emoção de ser o primeiro dispositivo dobrável compacto.

Ele já está disponível para pré-encomenda ou compra em algumas regiões, mas até agora tudo o que vimos em termos de cores para este telefone é preto. Estava preto quando colocamos as mãos nele, está preto nas listagens no site da Motorola.

Então, o que há com a versão gold? Compartilhado por Evan Blass no Twitter (conta restrita), para quem podemos creditar um grande volume de vazamentos precisos, agora temos uma nova cor para o Moto Razr, antes invisível ou comentado.

Estamos supondo que, se o Razr for popular, veremos uma variedade de opções de cores, mas o novo ouro certamente adiciona um pouco mais de interesse a este interessante celular.

No momento, não há como saber de onde essa cor dourada pode estar disponível. Provavelmente porque o Moto Razr está geralmente fechado em parcerias exclusivas no momento, disponíveis na Verizon nos EUA e EE no Reino Unido .

Talvez a versão dourada fique disponível quando a Motorola anunciar maior disponibilidade de seu novo telefone dobrável.

A cor padrão para o Motorola é Razr é preto. Essa é a cor padrão para a maioria dos telefones e geralmente é a cor que vende mais volume, porque não se destaca. E se você quiser alterar a cor de um telefone preto, poderá colocá-lo em um estojo e ter a cor que desejar.

Mas talvez essa lógica não se aplique a Razr. Em primeiro lugar, você pode colocar um estojo em um telefone dobrável como um dispositivo convencional - e é inerentemente mais uma delícia visual -, então você quer chamar ainda mais atenção com outra cor que não seja o preto? Suspeitamos que não - sutil, retro, simples. O preto funciona para nós.

Mas que tal torná-lo realmente retrô clássico? É difícil imaginar que a Motorola não tenha uma versão prateada deste telefone. Essa era a cor do V3 Razr original em 2004 que muitas pessoas se lembram. Tiramos essas imagens de Evan Blass e recolorei para prata, apenas para ter uma idéia de como seria o novo Motorola Razr em prata.

Essa deve ser a nossa cor preferida para o novo telefone Moto - por isso, estamos apostando na prata.