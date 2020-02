Fotos vazadas do Moto One 2020 mostram exibição em cachoeira

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

De acordo com um relatório recente, a Motorola pretende lançar alguns smartphones bastante sofisticados no Mobile World Congress 2020 . E um deles: o Moto One 2020 pode apresentar uma impressionante exibição em cascata.

Imagens vazaram mostrando a tela sendo usada na próxima gama de dispositivos premium da Moto.

Até agora, o termo exibição em cascata tem sido usado para descrever telas em que o painel de vidro se curva acentuadamente ao virar da esquina até o ponto de ser um ângulo de 90 graus.

Isso geralmente significa que não há espaço para botões físicos do lado de fora, mas os telefones da Moto têm o que parece um botão de volume na borda direita, e a curva não parece ser tão íngreme quanto a que vimos no Huawei Mate 30 Pro e o Vivo NEX 3.

Os desenvolvedores do XDA - que originalmente postaram as imagens - também listaram vários recursos que supostamente esperamos ver na próxima linha Moto One, que inclui dois modelos de telefone.

Ao contrário da série Moto G, que visa o comprador com mais orçamento, espera-se que a linha Moto One contenha recursos avançados e compilação premium.

Especificamente, a tela na frente dos telefones Moto One apresentará uma taxa de atualização superior a 60Hz. Isso significa provável 90Hz, semelhante ao OnePlus 7T Pro, e - como você pode ver na imagem - ele possui uma câmera de perfuração.

Por dentro, diz-se que o Moto One mais avançado possui o processador Snapdragon 865 com 5G, enquanto o modelo um pouco mais barato usa um Snapdragon 765.

Parece haver alguma confusão sobre se os dois telefones terão ou não 5G, mas a suspeita é que apenas o modelo mais caro o terá.

Há rumores de que ambos possuem bastante armazenamento (128 GB), com a principal diferença sendo o tamanho da bateria e a RAM interna.

Nesse caso, são 6 GB de RAM e uma bateria de 4.660 mAh em comparação com 8 GB / 12 GB de RAM e uma pesada bateria de 5.170 mAh.

Quaisquer que sejam os detalhes exatos, parece que a Motorola está prestes a lançar um telefone principal adequado pela primeira vez no que parece anos. Talvez uma necessidade de preencher a lacuna entre o caro projeto RAZR e os telefones médios / baixos aos quais geralmente está associado.