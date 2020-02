Assista ao novo Razr dobrável da Motorola ser brutalmente dilacerado em vídeo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O novo dobrável Razr da Motorola deve chegar no próximo mês, e ainda está disponível uma lista de detalhes do próximo dispositivo para assistir na interweb.

A PBKReviews publicou um vídeo completo do telefone dobrável, que você pode encomendar por US $ 1.499 nos EUA, embora não seja lançado até 3 de março pela Verizon. A análise desmonta essencialmente todo o dispositivo, revelando quase tudo sobre ele. Você pode ver duas baterias dentro, muitos parafusos e cabos, um compartimento para scanner de impressão digital e a dobradiça. A análise também descreveu a tela de 6,2 polegadas como "papel fino".

Vale a pena assistir a um clipe de 15 minutos se você planeja fazer uma pré-compra ou compra do Razr em breve. Ele deveria ser inspirado no flip original do Moto Razr, que era extremamente popular há mais de uma década atrás, mas foi atualizado para 2020 como dobrável com uma tela flexível.

Depois de desconstruir o novo Razr, o PBKReviews disse que "não é um reparo fácil" e "provavelmente chegaria ao ponto de dizer que não é reparável pela maioria das pessoas". A dobradiça, acrescentou o revisor, não é tão "sem vinco" quando é montada novamente, mas ele ainda acha que o Razr é "muito premium".

