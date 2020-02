Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No final de janeiro de 2020, um misterioso telefone da Motorola apareceu no boato. Como aprendemos, este dispositivo equipado com a caneta será o Moto G8 Stylus . Agora, mais detalhes sobre as especificações do telefone vieram à tona.

Como comentamos antes, quando o Moto G8 Plus chegou no final de 2019 , junto com o modelo Play, havia uma ausência muito clara do modelo normal do G8. Parece que a Motorola lançará a série em uma abordagem de duas ondas, a Stylus como parte desse lançamento, que deve acontecer no Mobile World Congress 2020 .

Então, o que você pode esperar da caneta? Além da inclusão clara de uma caneta, que funciona com o aplicativo "Moto Note", o telefone possui uma tela de 6,36 polegadas com resolução Full HD + e o processador de nível médio Snapdragon 665 da Qualcomm. Aqui está uma lista rápida dos principais pontos de especificação:

Tela LCD de 6,36 polegadas, resolução Full HD + (2300 x 1080)

Processador Qualcomm Snapdragon 665, 4 GB de RAM

Armazenamento de 64 GB, expansão de cartão microSD

Bateria de 4.000mAh, carregamento de 10W

Sistema operacional Android 10 Aplicativo Mote Note

Fone de ouvido de 3,5 mm

Câmeras traseiras triplas: Principal (equivalente a 26 mm): 48 megapixels, abertura f / 1.7 Ultra amplo (14 mm, câmera de vídeo): 16MP, f / 2.2, Macro (close-up): 2MP Frente: 25MP, f / 2.0



As câmeras soam como uma mistura do que vimos antes da série One da Moto: os 48 MP são os principais da Moto One Vision ; o grande angular é uma câmera de vídeo dedicada (para que você possa gravar vídeos horizontais ao segurar o telefone na vertical), como visto na Moto One Action ; e uma lente macro de close-up, conforme a Moto One Macro .

Isso nos faz pensar quanto custará o Moto G8 Stylus. Normalmente, a série orgulha-se de ser acessível, mas com esse conjunto de câmeras e a inclusão da caneta, essa pode ser a série G mais cara até hoje. Saberemos mais no final de fevereiro ...