Moto G8 Stylus é o nome do telefone misterioso da Motorola

Tem sido uma rotunda de especulações sobre o que era um misterioso telefone stylus da Motorola. No começo, havia a sugestão de que fosse o Moto Edge - o primeiro telefone da empresa em anos -, mas pensamos que poderia ser um novo telefone da série Moto One .

Acontece que não, provavelmente é chamado de Moto G8 Stylus, que deve aparecer ao lado do Moto G8 no Mobile World Congress 2020 , este último preenchendo a lacuna omitida quando o G8 Plus e o G8 Play foram lançados em 2019.

Mais uma vez, parece que a Motorola está expandindo sua série G de todas as maneiras possíveis, pois esse concorrente do Samsung Galaxy Note 10 Lite se juntará a seu trio de colegas do G8.

No momento, no entanto, não há muito o que esperar sobre o que esperar. Uma pontuação vazada do Geekbench, que confirma o nome do telefone, revelou um pouco: que o telefone apresentará um chipset "oito núcleos de 1,80 GHz Qualcomm", o que nos leva a crer que é o Snapdragon 652 , emparelhado com 4 GB de RAM. Ele também rodará o Android 10 imediatamente.

Isso é o que temos agora. Parece que vai ser um pára-choque Motorola MWC 2020, com certeza.