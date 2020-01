Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando a Motorola anunciou os modelos Moto G8 Plus e Play em outubro de 2019 , houve uma omissão muito óbvia: o próprio Moto G8. Agora, três meses depois desse ciclo de lançamento, uma imagem vazada sugere que o G8 está chegando. Aqui está o que sabemos.

O momento desse vazamento sugere que a Motorola chegará ao Mobile World Congress com mais de um telefone. Já existem boatos sobre o principal dispositivo Edge (e / ou Edge +) , juntamente com um telefone One series antecipado com caneta , para que o G8 possa torná-lo um faturamento triplo no show de Barcelona.

Agora, o G8 que vemos nessas imagens é uma proposta bastante diferente do G8 Plus que já está no mercado. Para iniciantes, o G8 a seguir mostra uma câmera perfurada em sua tela, então não há entalhe para este aparelho específico.

Isso pode parecer um passo à frente do Plus, mas prevemos que o G8 ainda ficará um pouco mais baixo na faixa da empresa. Para iniciantes, a tela é supostamente um painel HD + (720 x 1.560 pixels) em vez de Full HD +, como muitos outros. No entanto, o processador - um Snapdragon 655 - deve ser o mesmo.

Na parte traseira, as câmeras estão dispostas de maneira diferente entre o G8 Plus e o G8, o telefone de entrada com um arranjo mais elegante, mas provavelmente com uma especificação um pouco mais baixa. Pensa-se que o principal seja 16MP (não 48MP como o Plus), emparelhado com um sensor de profundidade ultra amplo de 2MP e 2MP.

Suspeitamos que a Motorola tenha escalonado o lançamento deste G8 para evitar confrontos excessivos com a série Moto One. Saberemos mais sobre o Mobile World Congress 2020, portanto, fique atento.