Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No final de janeiro, parecia que a Moto estava de volta em seu jogo principal. Também não queremos dizer o telefone dobrável Razr . Não, a marca dos EUA tem um novo carro-chefe no MWC 2020, chamado Edge, que nos foi confirmado em um email de convite para o evento .

Agora, apareceu uma nova imagem de um telefone Motorola completo com caneta, cortesia de @evleaks . Poderia ser um vislumbre do próximo Edge? Na verdade, suspeitamos que não, pois o nome não parece apropriado, além disso, a fonte faz uma referência distinta de que seria "irresponsável" chamá-lo de Edge .

Pode ser mais apropriado, portanto, que a imagem que você vê lá em cima seja um próximo telefone da série Moto One sem nome, ou seja, uma Moto Note (estamos totalmente tentando adivinhar lá)? O estilo é o mesmo de outros dispositivos da série, com o mesmo tipo de design de grade de alto-falante na parte superior, ao lado de uma abertura da câmera (mais nova e menor).

Será o primeiro telefone da Motorola com uma caneta que podemos pensar há quase uma década (confira o peculiarmente chamado MING A1680 em nosso resumo, link abaixo).

A Motorola também foi prolífica com o lançamento dos telefones da série One durante o final de 2018 para apresentar, com o One , Vision , Action , Zoom , Macro e Hyper, todos entrando na briga. Mais um não machucaria, certo? Especialmente com os gostos do Samsung Galaxy Note 10 Lite esperando nos bastidores.

Tudo se resume a como o nome do Edge pode ser definido. Esperamos uma exibição em cascata , não necessariamente uma caneta, para esse telefone em particular. Talvez possamos saber mais sobre esse misterioso telefone stylus em 23 de fevereiro. Fique ligado...