Data de lançamento do Motorola Razr revelada em 19 de fevereiro no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O telefone dobrável da Motorola começará a ser enviado aos clientes no Reino Unido em 19 de fevereiro de 2020, apurou o Pocket-lint.

Após um breve atraso, as encomendas do novo Motorola Razr foram abertas em 22 de janeiro, com os clientes do Reino Unido capazes de comprar o telefone sob contrato pela EE. No entanto, uma data de lançamento real ainda estava para ser revelada.

Fomos informados em 19 de fevereiro por um agente de atendimento ao cliente de EE pelo sistema de bate-papo on-line da empresa. Ele também explicou que os níveis de estoque serão "bastante baixos"; portanto, é melhor receber seus pedidos o mais rápido possível, se você desejar um até essa data.

Também são revelados os preços no Reino Unido e você pode precisar se sentar.

O plano mais barato disponível na loja on-line da EE é de £ 94 por mês para 10 GB de dados em um contrato de 24 meses, além de uma taxa inicial de £ 100 para o telefone.

A "melhor oferta" encontrada é de 99 libras por mês para 60 GB de dados, além de uma taxa inicial de 50 libras para o aparelho dobrável.

Considerando que um plano somente de SIM para 60 GB de dados custa 20 libras esterlinas por mês (embora mais de 18 meses), isso significa que você pagará 79 libras esterlinas por mês durante dois anos apenas pelo telefone. Adicione a taxa inicial de 50 libras e você pagará 1.946 libras pelo Razr - quase 50 libras a mais do que o Samsung Galaxy Fold estava no lançamento.

A EE é a rede de lançamento exclusiva para o Motorola Razr no Reino Unido, portanto, existem poucas outras opções por enquanto.

Também pode ser que você queira esperar para ver o que a Samsung tem a oferecer com seu telefone dobrável alternativo Galaxy Z Flip. Isso será revelado totalmente durante um evento Unpacked em 11 de fevereiro .

Nos EUA, o Motorola Razr fará uma pré-encomenda através do seu parceiro, Verizon, no dia 26 de janeiro e será lançado no dia 6 de fevereiro .