Faz alguns anos que a Motorola lançou um verdadeiro telefone principal. Claro, tivemos a série Z com Moto Mods por três gerações, mas o próximo carro-chefe da Motorola - que deve ser chamado de Edge e lançado no Mobile World Congress 2020 (MWC) - verá o final dessas modificações de clip-on (que a empresa havia se comprometido anteriormente com três gerações de suporte)?

No momento, não sabemos muito sobre o Moto Edge. Só que a Motorola sediará um evento de lançamento na noite de 23 de fevereiro, que coincide com o MWC 2020, e que nosso convite nos disse que "nos colocará à beira do seu assento". Parece mais do que uma pequena pista para ajudar a confirmar o nome.

Evan Blass, o prolífico vazador de telefone, twittou uma imagem em 22 de janeiro, com as palavras "Motorola Edge +" em um fundo azul . Isso pode sugerir que haverá um modelo padrão e plus, que é cada vez mais comum nos lançamentos de aparelhos.

Caso contrário, a fábrica de boatos não viu nenhum detalhe adicional ir a público. O nome da aresta pode se referir a uma exibição em cascata , o que significa que a aresta curva até o ponto em que o painel lateral é mais ou menos negado.

E se a Motorola estiver tentando criar um carro-chefe com uma moldura pequena, suspeitamos que também não haverá um entalhe para a câmera frontal: a empresa é versada em câmeras perfuradas da série One, mas elas são extraordinariamente grandes em dispositivos anteriores (como o One Vision) . Talvez, quem sabe, veremos uma câmera pop-up (conforme usada pelo One Hyper ).

Com o MWC 2020 se aproximando rapidamente, suspeitamos que mais detalhes serão divulgados antes do lançamento. Mas depois de um 2019 forte, parece que 2020 poderia ser um retorno real para a Motorola. O telefone dobrável Razr chegará um pouco antes do MWC, no dia 6 de fevereiro nos EUA, que é um dos dispositivos móveis mais esperados em anos, então um carro-chefe adicional e mais clássico certamente se encaixaria. Mesmo que isso suponha que a vida dos Mods esteja chegando ao fim ...