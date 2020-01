Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Depois de colocar as mãos no Moto Razr em novembro de 2019, ficamos bastante empolgados com o fato de essa tecnologia retro ser trazida de volta à sua forma inovadora. Mas então, a Motorola atrasou a data de pré-compra , que era para 26 de dezembro de 2019.

Pânico não. Felizmente, há uma nova data oficial de pré-encomenda na mesa mais uma vez. No Reino Unido, onde o telefone flip é exclusivo da operadora EE, você pode assinar na linha pontilhada a partir de 22 de janeiro. Está disponível uma variedade de planos, com 60 GB de dados pelo preço de 30 GB em um plano de 24 meses por 99 libras por mês (com uma taxa inicial de 50 libras). No entanto, quando você recebe o telefone ainda não foi revelado.

Nos EUA, você precisará esperar mais alguns dias, já que a data da encomenda está marcada para 26 de janeiro, de acordo com o Engadget . O telefone é exclusivo da Verizon, ou você pode pegar o dispositivo no Walmart ou usar o site da Motorola. Esperamos receber o aparelho até 6 de fevereiro, que acreditamos ser o primeiro território a ver o telefone.

A situação de bloqueio para transportadora ocorre porque o Razr é apenas eSIM, daí as ofertas exclusivas EE (Reino Unido) e Verizon (EUA).

Então, o que mais você pode esperar deste telefone? Vá e confira nossa prévia do aparelho para ter uma visão melhor do mecanismo de flip, segunda tela, perguntas sobre a duração da bateria e muito mais.

Não é sem concorrência, no entanto, como o dobrável em concha da Samsung, o Z Flip , deve seguir os passos do telefone mais premium da Moto.