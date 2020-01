O que é um eSIM e o que isso significa para o seu novo Moto, Galaxy, Pixel ou iPhone?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Embora a grande maioria dos telefones não seja compatível com eSIM, é apenas uma questão de tempo até que muitos smartphones adotem cartões SIM eletrônicos - essencialmente removendo a necessidade de ter um cartão SIM físico (e, portanto, um slot SIM).

O primeiro telefone completamente eSIM agora foi anunciado na forma do novo telefone flip Motorola Razr . Espere muito mais a seguir este ano.

Os últimos iPhones da Apple e telefones do Google Pixel incluem suporte ao eSIM como substituto de um segundo SIM. Eles ainda têm espaço para um micro SIM tradicional que você pode usar da maneira normal, mas você pode adicionar um segundo número ou contrato de dados via eSIM - leia para obter mais detalhes sobre como isso funciona.

O uso do eSIM traz várias vantagens para os fabricantes e redes de dispositivos, mas também existem algumas vantagens para você, pois você pode ter planos de mais de uma rede armazenada no seu eSIM.

Assim, você pode usar um número para negócios e outro para chamadas pessoais ou ter um SIM de roaming de dados para uso em outro país. Você pode até ter planos de voz e dados completamente separados.

Mas o que exatamente é um eSIM? E o que exatamente isso vai lhe oferecer? Vamos explicar mais.

O termo "eSIM" significa simplesmente um cartão SIM incorporado. Não há cartões SIM físicos envolvidos nem trocas físicas exigidas por você.

O eSIM precisa ser suportado pela rede ou operadora e habilitado por eles, e nem todas as redes ainda suportam o eSIM (veja abaixo).

Um eSIM é basicamente um pequeno chip dentro do telefone e funciona de maneira semelhante ao chip NFC usado para tecnologia de pagamento como Apple Pay e Google Pay .

As informações em um eSIM são regraváveis, o que significa que você pode decidir alterar sua operadora com uma simples ligação telefônica. Eles são realmente fáceis de adicionar a um plano de dados - a conexão de dispositivos com eSIMs a uma conta móvel pode ser feita em minutos. E, como mencionamos, foi

O eSIM é apoiado pela GSMA, a associação de redes móveis e essa organização definiu o padrão para o eSIM em todo o mundo.

Pode haver uma desvantagem para os consumidores em termos de escolha. Se um telefone for vendido exclusivamente, é possível que todos os aparelhos cheguem pré-carregados com uma rede específica, em vez de serem abertos a todos.

Os dias de armazenamento de números nos cartões SIM são numerados de qualquer maneira para a maioria das pessoas que usam Android ou iOS, graças ao backup na nuvem, mas envolve uma mudança de mentalidade para quem usa telefones mais antigos ou mais baratos; você não poderá mais trocar um cartão SIM por um novo telefone fisicamente.

A Apple recorreu ao eSIM para o iPad Pro , Apple Watch Series 3 e Watch Series 4 e Series 5 , além de suporte a SIM duplo para iPhone XS e XS Max e iPhone XR , além do novo iPhone 11 e iPhone 11 Pro e Pro Máx . O iPhone 12 do próximo ano poderia mudar completamente para o eSIM?

O Pixel 2 do Google também suporta o eSIM, mas originalmente era usado apenas nos EUA para o Google Fi do Google . O Pixel 3, Pixel 3 XL e o novo Pixel 4 e Pixel 4 XL também.

Como mencionamos, o suporte ao eSIM também chegou ao novo telefone flip Moto Razr .

Também há suporte ao eSIM no Windows 10 e alguns dispositivos com modems celulares - como PCs Qualcomm Snapdragon 850 - podem usar o eSIM como uma alternativa para colocar um microSIM tradicional no slot.

O eSIM está disponível nas operadoras selecionadas. Você precisará ter o aplicativo de uma operadora ou um QR Code que possa digitalizar. Novamente, a operadora precisará dar suporte ao eSIM.

No Reino Unido, EE , O2 e Vodafone suportam o eSIM, embora a Vodafone atualmente o suporte apenas para o Apple Watch Series 3, 4 ou 5 Cellular.

A O2 lançou recentemente o eSIM em telefones Apple e Pixel compatíveis. A O2 diz que os clientes precisam acessar sua loja local ou ligar para o atendimento ao cliente para obter um pacote eSIM ou fazer o download de um eSIM.

Vamos dar uma olhada no pacote SIM da EE. Com o EE, você pode obter um pacote SIM de aparência tradicional em uma loja como a mostrada aqui. Mas não há SIM nele; em vez disso, você recebe instruções e um código QR que permite ao seu dispositivo captar os detalhes. Cada pacote eSIM vem com seu próprio número, como um pacote SIM tradicional.

Nos EUA, AT&T , T-Mobile USA e Verizon Wireless suportam eSIM.

Longe das operadoras tradicionais, a "rede móvel global" Truphone começou a vender planos de dados eSIM. Estes podem ser comprados através do aplicativo MyTruphone . Os planos internacionais da Truphone funcionam em 80 países, incluindo na Europa, nas Américas e na Australásia.

O aplicativo estava originalmente disponível apenas no iOS, mas agora está disponível no Android para uso com o Pixel Pixel 3, 3a e 4 (além de suas versões XL). Atualmente, a Truphone oferece 100 MB de dados totalmente gratuitos para novos clientes para experimentar o aplicativo.

Teoricamente, o eSIM deveria significar que você poderia ir para outro país e simplesmente adicionar um eSIM móvel ao seu aparelho, mantendo o acesso ao seu número principal "residencial". Essa é uma das desvantagens atualmente porque, se você trocar de SIM no exterior, por exemplo, não poderá acessar seu próprio número.

"Os eSIMs têm o potencial de eliminar as tarifas de roaming no exterior", diz Steve Alder, da Truphone. "Ele também permite que as pessoas troquem de operador rapidamente para se conectarem se estiverem em uma área sem sinal, liberam espaço para novos recursos ou vida útil adicional da bateria e podem reduzir o risco de roubo de dispositivos.

"Quando os consumidores e as operadoras começarem a ver os benefícios, a adoção em massa de eSIMs será inevitável".

Uma das vantagens que oferece aos fabricantes de telefones é que devemos obter dispositivos menores, porque não há necessidade de acomodar um cartão SIM ou a bandeja que o segura. Também não há necessidade de redes fabricarem ou distribuírem muitos cartões SIM.

Os eSIMs também serão ótimos para outros dispositivos, como laptops e tablets, onde a conectividade perfeita se tornará a norma.

A Vodafone diz que os eSIMs habilitarão mais dispositivos conectados simplesmente porque os eSIMs não exigem muito espaço dentro de um dispositivo, permitindo que rastreadores de fitness ou até óculos tenham conectividade 4G ou 5G autônoma de uma maneira que eles não eram capazes antes.

Conversamos com o EE para perguntar como ele funcionará com o eSIM. A rede nos informou que se você possui um dispositivo físico e eSIM provisionado e está conectado a duas redes separadas, o iPhone exibirá as duas redes na tela ao mesmo tempo.

Se o telefone estiver em modo de espera e o SIM e o eSIM forem provisionados, os clientes poderão receber chamadas e textos nos dois números. Como você pode ver nas instruções abaixo, você pode escolher uma linha "padrão" na qual faz chamadas, usa SMS e usa o iMessage e o FaceTime. A outra linha é apenas para SMS e voz.

Como alternativa, você pode optar por Usar o Secundário apenas para dados de celular - útil se estiver no exterior e usando um eSIM de dados local.

Você pode armazenar mais de um eSIM no seu iPhone, mas pode usar apenas um de cada vez.

Você pode alternar os eSIMs tocando em Configurações> Celular> Planos de celular e tocando no plano que deseja usar. Se você estiver no Reino Unido, é o Mobile Data. Em seguida, toque em Ativar esta linha.

Se você tem um código QR:

1. Vá para Configurações> Celular.

2. Toque em Adicionar plano de celular.

3. Use o seu iPhone para digitalizar o código QR fornecido pela operadora - você pode ser solicitado a inserir um código de ativação.

Aqui está a aparência do interior do pacote EE eSIM (obviamente, confundimos o código QR):

Como alternativa, você pode ser solicitado a ativar seu eSIM com um aplicativo de operadora:

1. Acesse a App Store e faça o download do aplicativo da sua operadora.

2. Use o aplicativo para comprar um plano de celular.

3. Você adicionará o plano de dados às configurações do seu iPhone - veja como isso funciona abaixo.

Veja como funciona no aplicativo Truphone - selecione o plano que você deseja e pague usando o Apple Pay. O aplicativo Configurações do telefone selecionará o plano, então você precisará tocar em Adicionar plano de dados.

Você também deve rotular seus planos em Configurações> Celular. Toque no número cuja etiqueta você deseja alterar. Em seguida, toque em Rótulo do plano de celular e selecione um novo rótulo ou insira um rótulo personalizado.