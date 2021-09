Microsoft lança Surface Duo 2 - máquina dobrável de produtividade de 2ª geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft acabou com a segunda geração do smartphone dobrável, portátil e de tela dupla: o Microsoft Surface Duo 2. E este tem algumas especificações principais.

O dispositivo apresenta o processador Snapdragon 888 , suporte 5G e o icônico design de tela dupla que tornou o primeiro modelo tão intrigante. Além disso, é um telefone.

Esse processador significa que seu desempenho corresponde ao dos telefones Android mais poderosos do mercado, e significa que deve ter aumentado significativamente a velocidade em relação ao Surface Duo de primeira geração equipado com Snapdragon 855.

A Microsoft está chamando isso de dispositivo 5G mais fino, e é coberto com vidro 3D nano-revestido construído pela Corning, que afirma ser realmente durável. E está disponível nas cores Glacier e Obsydian.

Quando fechado, ele forma um dispositivo estreito e portátil que é fácil de segurar com uma das mãos e as curvas nas bordas devem significar que é confortável de segurar também. Além do mais, a dobradiça é - de acordo com a Microsoft - a mais alta qualidade que a equipe do Surface já fez.

A dobradiça é projetada para permitir que você abra o Duo 2 como um livro, mas também abre quase 360 graus, permitindo que você tenha as telas do lado de fora. Dessa forma, você quase pode usá-lo como um telefone normal.

Por dentro, essas telas são painéis OLED de 5,8 polegadas com resolução de 1344 x 1892 e densidade de pixels de 401ppi. Eles apresentam suporte HDR com ampla cor e 100% de suporte para gamas SRGB e DCI-P3, além de um brilho máximo de 800 nits.

Quando abertas, as duas telas formam uma superfície de 8,3 polegadas com resolução de 2688 x 1892 e apresentam taxas de atualização de 90 Hz para tornar as animações super suaves. Ambos suportam todas as gerações da caneta Surface Pen da Microsoft.

Além disso, há um recurso exclusivo chamado Barra de relance, que é uma tela curva que mostra pequenos trechos de informações importantes, como a hora e as notificações que você espera por você.

Há três câmeras na parte traseira: uma câmera primária f / 1.7 de 12 megapixels com OIS, uma ultra-wide de 16 megapixels f / 2.2 e uma telefoto f / 2.4 de 12 megapixels com OIS e zoom ótico 2x.

É uma grande mudança em relação ao Surface Duo original, que tinha uma única câmera, e tornará o sistema de câmeras realmente útil e mais comparável a outros smartphones modernos. Além disso, pode gravar vídeo 4K de até 60fps e vídeo HDR.

No interior, duas baterias se combinam para formar cerca de 4,450 mAh de capacidade, bem como 8 GB de RAM LPDDR5 e opções de armazenamento configuráveis de 128 GB, 256 GB ou 512 GB. E, além do suporte 5G, tem suporte dual SIM - embora um deles seja um eSIM.

É um software em que o primeiro modelo foi mais criticado, e no Duo 2 a Microsoft diz que trabalhou em otimizações para garantir que você pudesse compartilhar informações entre aplicativos nas duas telas, bem como espremer para espalhar aplicativos entre eles para formar um, grande visualizar.

Especial do evento de lançamento do iPhone 13 da Apple - Pocket-lint Podcast 121 Por Rik Henderson · 22 Setembro 2021

Há também uma série de jogos que podem ser usados em um modo de jogo em que a tela inferior se torna um painel de controle e a metade superior são os gráficos do jogo, com o Duo 2 dobrado para cima em um ângulo.

Sendo essencialmente como ter dois telefones amarrados um ao outro, não é nenhuma surpresa que o telefone não seja barato. O Duo 2 deve ser vendido por cerca de US $ 1.499 nos Estados Unidos quando chegar às lojas em 20 de outubro. No Reino Unido, o preço começa em £ 1.349 e você pode encomendar agora.

Esta é uma história em desenvolvimento. Atualizaremos à medida que mais informações forem anunciadas ...

squirrel_widget_6092375