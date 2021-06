Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a Microsoft está trabalhando em um interessante sistema de câmera sob a tela, descrito em uma patente como uma câmera de logotipo. E pode estar chegando a um futuro dispositivo Surface.

Então, o que exatamente é uma câmera de logotipo? Neste contexto, são na verdade quatro câmeras sub-display que podem ser usadas para criar um ícone de cor, como o logotipo das quatro janelas da Microsoft, "controlando as cores dos pixels da tela alinhados com os caminhos óticos das lentes da câmera e conjuntos de sensores", de acordo com a patente.

Resumindo: o próximo telefone ou laptop Surface pode ter um logotipo da Microsoft que esconde quatro câmeras sob sua superfície. Mas não precisa ser necessariamente um logotipo fixo; a própria natureza de um sistema under-display é que o que é mostrado acima das superfícies das câmeras na tela pode ser adaptado.

O que achamos particularmente interessante sobre a patente, no entanto, é a adaptabilidade de como esse sistema de câmera quádrupla funciona. A maioria das câmeras usa um array Bayer - que utiliza filtros vermelho, verde e azul (RGGB) para compor uma imagem final. O sistema da Microsoft, por outro lado, tem a capacidade de usar "cores em um ícone [para] fornecer filtros de cores ... [para] focar luz separada por cores em um ou mais sensores de câmera"

Isso significa que ele pode usar filtros de cores diferentes, incluindo amarelo, o que é importante porque tem uma frequência mais alta e é útil para capturar em condições de pouca luz. A patente detalha vários modelos de matriz de cores - "por exemplo, RGBY, RGBW, RGGB, RGBE, RYYB, CMYW, CYYW, CYGM" - incluindo ciano, magenta e branco, que podem ser usados de maneiras criativas dependendo do caso de uso. Inteligente.

Portanto, mais do que a câmera de logotipo ser uma forma de simplesmente apresentar um logotipo ou símbolo em uma tela, ela tem a capacidade não apenas de ocultar a câmera de vista - um recurso útil devido ao bisel reduzido dos dispositivos - mas também de adaptar o quão bem o sistema de câmera pode funcionar.

Já vimos câmeras abaixo do display antes, como a da ZTE , mas esta da Microsoft parece que pode acelerar as coisas no futuro.

