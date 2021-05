Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O híbrido tablet de telefone dobrável Surface Duo da Microsoft tem ocupado um lugar curioso no mercado desde seu lançamento, e não está ficando menos nicho de uma proposta com o tempo. Com um design exclusivo e duas telas, é um kit potencialmente extremamente útil.

É também, porém, um pouco longo no dente quando se trata de especificações, tendo sido primeiro detalhado muito antes de seu lançamento, mas nunca atualizado internamente no tempo intermediário. Ainda assim, a Microsoft claramente não está desistindo de seu pequeno dispositivo interessante.

Panos Panay usou o Twitter para anunciar uma atualização para o telefone que traz um novo nível de integração com o grande impulso de jogos da Microsoft - Xbox Game Pass Ultimate. A assinatura traz consigo a capacidade de transmitir jogos do Xbox em seu telefone.

Uma atualização muito legal vai ao ar para os clientes #SurfaceDuo hoje! Trabalhando com o @Xbox , colocamos controles de toque na segunda tela. Mais de 50 jogos estão disponíveis para jogar com toque para @xboxGamePass Ultimate Members. pic.twitter.com/ZPIqQZXxS4 - Panos Panay (@panos_panay) 24 de maio de 2021

Até agora, porém, não foi capaz de tirar proveito das duas telas do Surface Duo. A atualização, entretanto, traz controles de toque integrados e específicos para o Duo para mais de 50 títulos de Game Pass, tornando-os mais divertidos de jogar.

É um toque muito bom que tira proveito do fato de que a Microsoft tem suas mãos nas alavancas para todas as coisas do Game Pass, assim como faz para todas as coisas do Surface Duo - ela pode muito bem tirar o máximo proveito da conexão.

Se isso vai persuadir alguém que ainda não comprou um Duo a pagar por isso não está tão claro, embora os recentes cortes de preço provavelmente também atraiam mais algumas pessoas a mergulhar.

