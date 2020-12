O telefone tablet Surface Duo da Microsoft está chegando ao Reino Unido, Canadá, França e Alemanha

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Surface Duo da Microsoft já foi lançado nos Estados Unidos há vários meses, mas agora foi anunciado que ele será lançado no Reino Unido, Canadá, França e Alemanha no início de 2021. O dispositivo baseado em Android é primeiro um tablet, mas também pode fazer telefonemas.

Em uma postagem no blog , Pete Kyriacou, vice-presidente da Microsoft Devices, disse: "Estamos ansiosos para compartilhar mais informações no início de 2021, portanto, fique atento para mais informações."

Surface Duo é um dispositivo empolgante em conceito, mas as análises foram misturadas, embora a Time o tenha chamado de "uma das melhores invenções de 2020". A Microsoft diz que está continuando a melhorar o software, dizendo que - por meio de dados do App Annie - é agora o terceiro maior desenvolvedor do ecossistema Android globalmente.

Você pode criar seus próprios grupos de aplicativos para abrir automaticamente seu pacote preferido de aplicativos e a Microsoft diz que mais de 1.000 grupos exclusivos diferentes foram criados até agora. "Ouvimos de clientes que abrem o Surface Duo assim que entram no carro", diz Kyriacou "com o Spotify em uma tela enquanto o Google Maps os guia até o destino na outra. Existem inúmeras possibilidades para personalizar o seu Experiência Surface Duo. "

Alguns aplicativos foram personalizados especialmente para Surface Duo - o TikTok e o Spotify mostram vídeos ou permitem que você toque música em uma tela enquanto navega na outra, enquanto o aplicativo Amazon Kindle permite que você leia na tela dupla como um livro.

Escrito por Dan Grabham.