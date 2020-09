Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft pode atualizar seu novo Surface Duo em breve. Um relatório forneceu alguns detalhes sobre os recursos que vêm na atualização. É suposto ser o primeiro patch de software mensal e atualização de recursos planejada para o novo smartphone de tela dupla Android da Microsoft.

Chamada de atualização de outubro, ela será focada principalmente na câmera, de acordo com o Windows Latest , que tem um bom histórico de vazamento de informações sobre a Microsoft.

Por exemplo, pode incluir um recurso otimizador baseado em IA, chamado Image Refiner, bem como um recurso Photo Solid, que outro observador da Microsoft, MS Poweruser , questionou se poderia estar relacionado a um recurso de digitalização 3D separado que a Microsoft está desenvolvendo. Outros recursos supostamente incluem estabilização de imagem eletrônica aprimorada, visualização ao vivo da imagem HDR sem qualquer atraso do obturador e suporte para suporte a vários quadros.

Todos esses novos truques aparentemente estão sendo testados agora. A Microsoft também espera consertar problemas de desempenho com gestos e travamentos de aplicativos.

A Microsoft revelou pela primeira vez o Surface Duo em outubro passado, mas com o aviso de que não estaria à venda por algum tempo. Ele finalmente foi lançado nos Estados Unidos em setembro e está disponível na AT&T, Microsoft Store e Best Buy. Não há detalhes sobre a data de lançamento do Surface Duo no Reino Unido ou em outro lugar.

O dispositivo é caro - US $ 1.399 - mas não é ridículo se comparado às versões de alta capacidade de rivais como o iPhone 11 Pro Max e o Galaxy Note 20 Ultra.

Escrito por Maggie Tillman.