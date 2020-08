Microsoft Surface Duo estará disponível em 10 de setembro por $ 1399

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No final do ano passado, a Microsoft criou uma espécie de buzz ao dar ao mundo uma prévia de alguns novos fatores de forma dobráveis no Surface Duo e Surface Neo .

O primeiro deles, o Duo, é um telefone dobrável com duas telas internas, roda Android e possui uma dobradiça giratória de 360 graus, permitindo que você use qualquer uma das duas telas independentemente ou abra-as para usá-las juntas como uma só superfície maior.

Agora, quase um ano desde que o vimos pela primeira vez, a Microsoft o "revelou oficialmente". Isso significa que não é mais apenas um protótipo funcional, mas um produto completo com uma data de lançamento real.

Os compradores poderão adquirir um a partir de 10 de setembro. O preço começa em $ 1.399 nos EUA. O dispositivo não parece estar chegando ao Reino Unido ainda, com a Microsoft dizendo ao Pocket-lint que "inicialmente, o Surface Duo estará disponível nos Estados Unidos."

Ao que parece, está sendo inicialmente direcionado para compradores comerciais para ser adicionado a ecossistemas gerenciados centralmente de dispositivos para forças de trabalho, mas sem dúvida terá algum apelo para compradores de varejo também.

Em seu anúncio no blog , a Microsoft não entrou em muitos detalhes sobre as especificações internas ou externas. No entanto, sabemos que as telas internas são touchscreen de 5,6 polegadas. Combinados, eles criam uma tela maior do tablet de 8,1 polegadas.

Com o preço definido como está, certamente não é um dispositivo barato. No entanto, não é diferente de smartphones dobráveis estar na cifra aproximada de US $ 1.500 e a equipe do Surface certamente adotou uma abordagem única neste mercado emergente de dobradiças.

Enquanto os fabricantes de smartphones tradicionais, como Samsung e Huawei, usam um único painel flexível, a abordagem da Microsoft em usar dois painéis planos individuais significa que você não terá nenhum vinco na tela e não terá que se preocupar com menos durabilidade exibe em geral.

Quando dobrado, tem apenas 9,6 mm de espessura, o que significa que, uma vez aberto, é o telefone / tablet mais fino do mercado e é compatível com a Caneta Surface.

Em termos de especificações, embora o anúncio não parecesse mencioná-los hoje, a informação inicial era que este dispositivo estaria rodando no processador Snapdragon 855 com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Vamos mantê-lo atualizado conforme mais informações surgirem (trocadilho não totalmente intencional).

squirrel_widget_333797

Escrito por Cam Bunton.