Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft provavelmente planeja lançar o Surface Duo em breve, pois está exibindo o dispositivo de tela dupla com Android no Twitter. Além disso, ele apareceu nas listagens de certificação da Federal Communication Commission e do Bluetooth SIG . Esses tipos de listagem geralmente precedem os lançamentos em questão de semanas ou dias.

A Microsoft apresentou o Surface Duo pela primeira vez em um evento de imprensa em Nova York em outubro passado. Ele não confirmou as especificações no momento, mas os vazamentos indicam que ele contará com um processador Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB de RAM, até 256 GB de armazenamento e dois monitores de 5,6 polegadas. Embora fosse originalmente lançado no feriado de 2020, os rumores mais recentes apontam para uma data de lançamento em julho. Talvez as novas listagens indiquem que a Microsoft lançará o Duo nos próximos dias.

O chefe de superfície Panos Panay provocou recentemente o dispositivo no Twitter, e Frank Shaw , da Microsoft, também postou uma foto do Duo em julho.

Eu também estou muito feliz, John. pic.twitter.com/j0TmKtj6DG - Panos Panay (@panos_panay) 1 de julho de 2020

Lembre-se de que a Microsoft atrasou seu sistema operacional Windows 10X e seus planos de tela dupla para 2021 e além. A Verge , no entanto, acredita que a Microsoft planejou se concentrar no Surface Duo no Build 2020. A pandemia alterou esses planos, mas agora espera "enviar o dispositivo" em setembro.

O vazador de telefone Evan Blass , que costuma vazar com precisão materiais de marketing, também sugeriu que o Surface Duo apareça em breve na rede da AT&T nos EUA.

Escrito por Maggie Tillman.