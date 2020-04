Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Microsoft pode resolver o enigma do telefone dobrável com uma terceira tela em sua dobradiça, uma patente sugere.

A abstata patente diz: “Técnicas são descritas aqui que são capazes de fazer uma determinação baseada no estado de informações a serem exibidas em uma região de tela de uma dobradiça que está acoplada a outras regiões de tela.

“ Por exemplo, um estado de uma dobradiça que é acoplada entre uma primeira região de tela e uma segunda região de tela pode ser determinado.

“ As informações que devem ser exibidas em uma região da terceira tela que é fornecida na dobradiça podem ser determinadas [sic] com base, pelo menos em parte, no estado da dobradiça.”

Há uma grande tomada óbvia lá: a região da terceira tela (apesar das imagens de patentes não explicitamente revelando isso) eliminaria a necessidade de qualquer exibição dobrável. As duas outras regiões da tela atenderiam a exibição da dobradiça para formar uma exibição completa e coerente. Isso pode significar sem vincos, solavancos, dobras ou superfícies hiper-reflexivos.

Não é a primeira vez que a Microsoft se dedica a vários monitores: esperamos que o Surface Duo ainda este ano, um dispositivo que também utiliza várias telas, mas não um painel dobrável.

Esta patente, portanto, poderia significar o futuro para uma experiência ainda mais perfeita do tipo DUO. Vamos esperar para ver...