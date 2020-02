Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft forneceu poucos detalhes sobre como o Android funcionará ou funcionará no Surface Duo . Mas um vídeo recentemente vazado finalmente está dando uma olhada mais de perto - pelo menos um recurso de software no dispositivo de tela dupla.

O usuário do Twitter WalkingCat compartilhou um vídeo vazado que cobre um recurso de "espiada" para o Surface Duo. Isso mostra que um usuário pode desdobrar parcialmente o dispositivo para observar as notificações, como as chamadas recebidas. As notificações do Android aparecem no lado direito da tela e você pode visualizá-las e descartá-las sem precisar abrir completamente o Surface Duo. Isso elimina a necessidade de uma terceira tela do lado de fora.

Para notificações de chamadas, especificamente, você também pode abrir o Surface Duo totalmente para aceitar uma chamada. Assumimos que o fechamento rejeitará a chamada.

A Microsoft apresentou seu Surface Duo ao lado do Surface Neo no ano passado, e acredita-se que a empresa esteja preparando um anúncio do Build 2020 nos dispositivos de tela dupla. A Microsoft demonstrou recentemente o Surface Duo, mas esperamos aprender mais sobre a disponibilidade em sua conferência em maio.

O Build é normalmente para desenvolvedores, portanto, espere que a Microsoft se concentre em seus planos para aplicativos de tela dupla no Android e Windows 10X. Provavelmente, usará o programa para motivar os desenvolvedores a criar novos aplicativos ou a preparar os aplicativos existentes para o lançamento do Duo e Neo no final deste ano.