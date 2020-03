Microsoft Surface Duo: Tudo o que você precisa saber sobre o próximo Surface Phone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há rumores de que a Microsoft está trabalhando em seu próprio smartphone - o chamado Surface Phone - desde pelo menos 2016.

Bem, finalmente tivemos um vislumbre do que a empresa vem trabalhando todos esses anos. Chama-se Microsoft Surface Duo e é um smartphone Android dobrável.

Enquanto o Windows Mobile mancava durante a maior parte de sua vida até acabar com sua miséria, a "nova Microsoft" adotou uma abordagem muito diferente da sede mundial de smartphones desde que o CEO Satya Nadella assumiu a liderança da Microsoft de Steve Ballmer em 2014.

Em vez disso, concentrou-se no desenvolvimento de aplicativos que funcionavam no iOS e Android, por um lado, e em sua inegavelmente bem-sucedida linha Surface de PCs com Windows, por outro. Por um longo tempo, resistiu ao desenvolvimento de hardware no espaço para smartphones, uma vez que sua falha na aquisição da Nokia custou US $ 7,6 bilhões.

Mas no lançamento do Surface em outubro de 2019 da Microsoft, algumas coisas ficaram claras - não apenas a Microsoft estava desenvolvendo a série Surface, mas finalmente chegou a hora de lançar um Surface com Android que pode ser usado como um telefone. E aqui estamos.

Quanto à data de lançamento, a Microsoft disse em outubro que não estaria pronta para lançamento até o feriado de 2020. E ainda não temos idéia do preço.

O diretor de produtos da Microsoft, Panos Panay, revelou o Surface Duo no evento mencionado em outubro passado, onde demonstrou como o dispositivo pode fazer tudo o que você esperaria de um smartphone moderno.

Por exemplo, você pode usá-lo para brincar com aplicativos e fazer chamadas, e pode até caber no seu bolso. No entanto, Panay disse que a empresa não vê o novo Surface Duo como um smartphone.

Nosso melhor palpite é que a Microsoft deseja que esse seja um tipo totalmente novo de dispositivo, capaz de agir como os dispositivos Surface 2-em-1 existentes da empresa, apenas do tamanho de um bolso e pode funcionar como um telefone. A Microsoft provavelmente está apreensiva em lançar um telefone devido a suas lutas nesse mercado. Embora os laptops e tablets Surface tenham sucesso, as investidas da Microsoft em dispositivos móveis foram desastrosas.

Não conseguiu desenvolver seu próprio sistema operacional móvel adequado, e sua compra da Nokia fracassou. Finalmente, interrompeu completamente o esforço do Windows Phone em 2017. Nada disso muda, pois o Surface Duo é um smartphone, mesmo que deixe a Microsoft nervosa.

Android

Os detalhes são escassos no momento, mas sabemos disso com certeza: o Microsoft Surface Duo é um smartphone dobrável da marca Surface que roda o Android, embora seja uma versão com muita pele do sistema operacional móvel do Google que realmente nos lembra o novo Windows 10 XS que a Microsoft também anunciou. Parece oferecer acesso a aplicativos Android e até permite fazer ou aceitar chamadas.

1/7 Microsoft

O Surface Duo parece muito maior com o Surface Neo de tela dupla da Microsoft, mas é mais portátil. Ele possui duas telas de 5,6 polegadas e pode girar em uma dobradiça de 360 graus para funcionar como um tablet de 8,3 polegadas. O dispositivo pode ser dobrado para proteger as telas ou abrir para que ambas as telas possam ser usadas simultaneamente. Você pode até fechar o dispositivo com uma tela voltada para fora, como um telefone.

Cada monitor pode executar dois aplicativos diferentes ao mesmo tempo. Você pode até usar um dos monitores como teclado ou controlador de jogo.

O protótipo do Surface Duo possui um processador Qualcomm Snapdragon 855, mas isso pode não estar na unidade de produção final - de fato, agora acreditamos que ele usará o Snapdragon 865 mais novo. Lembre-se de que o Surface Duo está em pré-visualização. Ele nem estará disponível para compra por um tempo, pois muitos recursos e especificações ainda não foram confirmados.

Em fevereiro de 2020, o usuário do Twitter WalkingCat compartilhou um vídeo do recurso "espiar" para o Surface Duo. Nele, é possível ver com mais clareza como o dispositivo funcionará com as notificações, que aparecem no lado direito da tela, para que você possa lidar com elas sem precisar abrir o dispositivo completamente. Para chamadas, você também pode abrir o Surface Duo totalmente para aceitar uma chamada.