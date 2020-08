Microsoft Surface Duo: tudo o que você precisa saber sobre o futuro Surface Phone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aqui está tudo o que sabemos sobre o Surface Duo até agora - um Surface Phone, exceto no nome.

Há rumores de que a Microsoft está trabalhando em um Surface Phone - pelo menos desde 2016. Microsoft Surface Duo é esse dispositivo. É um híbrido smartphone-tablet Android dobrável de tela dupla. Como tal, é uma proposta diferente para dobráveis existentes .

A Microsoft revelou o dispositivo no lançamento do Surface em outubro de 2019 da Microsoft , mas com o aviso de que não estaria à venda por algum tempo. Vários sinais estão apontando para o fato de que a data de lançamento do Surface Duo pode ser em breve.

Em primeiro lugar, a Microsoft tem mostrado o dispositivo de tela dupla com Android no Twitter durante o verão de 2020. Além disso, ele apareceu em vários órgãos reguladores, como a Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos (FCC) , o Ministério de Assuntos Internos do Japão e Comunicações e Bluetooth SIG - geralmente um sinal de que um lançamento comercial está próximo.

Dia maravilhoso para se encontrar ao ar livre com @panos_panay no Microsoft Teams e no Surface Duo. . . bem Equipes e Duo pic.twitter.com/f9tiiQhhly - Jeff Teper (@jeffteper) 6 de agosto de 2020

Portanto, sabemos que o dispositivo está em teste ativo no momento. Ainda não temos um preço e isso provavelmente determinará o sucesso do Surface Duo. Aqui estão as especificações e detalhes completos do Surface Duo.

Tablet dobrável que pode ser usado como um telefone

9,6 mm de espessura quando dobrado

No evento de lançamento do Surface em outubro passado, o diretor de produtos da Microsoft, Panos Panay, demonstrou como o dispositivo pode fazer tudo o que você esperaria de um smartphone e tablet moderno.

Por exemplo, você pode usá-lo para brincar com aplicativos e fazer chamadas, e pode até caber no seu bolso. No entanto, Panay disse que a empresa não vê o novo Surface Duo como um smartphone, apesar de sua capacidade de ser usado para chamadas.

A Microsoft quer que este seja um tipo inteiramente novo de dispositivo, capaz de funcionar como os dispositivos Surface 2 em 1 existentes da empresa, mas de bolso. Ouvimos a Microsoft dizer que a tela tem 4,8 mm de espessura, então dobrada que terá 9,6 mm.

Embora seja mais grosso do que a maioria dos telefones principais, ainda é decente. No entanto, podemos ver algumas críticas no horizonte para os engastes grossos na parte superior e inferior das telas.

A Microsoft está claramente apreensiva em apresentar isso como um telefone devido às suas dificuldades nesse mercado. Embora os laptops e tablets Surface tenham sucesso, as investidas da Microsoft em dispositivos móveis têm sido desastrosas.

A Microsoft falhou em ter sucesso com seu próprio sistema operacional móvel, e sua compra da Nokia em 2013 foi uma das maiores falências corporativas da história, fazendo com que a Microsoft perdesse US $ 7,6 bilhões. Ele finalmente interrompeu seu esforço no Windows Phone em 2017.

Android com uma capa, baseado no Android 10

Desenvolvimento agora interno

O Surface Duo roda o Android, embora seja uma versão do sistema operacional móvel do Google que realmente nos lembra do Windows 10 X que chegará a alguns outros dispositivos Windows de tela dupla. Parece oferecer acesso a aplicativos Android padrão (presumivelmente por meio da Google Play Store) e até permite que você faça ou aceite chamadas.

A mudança para o Android é, obviamente, interessante. Enquanto o Windows Mobile mancou durante a maior parte de sua vida até ser colocado fora de sua miséria, a "nova Microsoft" adotou uma abordagem muito diferente para a sede mundial por smartphones desde que o CEO Satya Nadella assumiu a liderança da Microsoft de Steve Ballmer em 2014.

Em vez disso, ela se concentrou no desenvolvimento de aplicativos que funcionavam em iOS e Android, por um lado, e em sua linha de PCs com Windows, inegavelmente bem-sucedida, por outro.

Alguns relatórios sugerem que o Surface Duo terá uma atualização rápida para o Android 11, pois agora é iminente. Não há kit de desenvolvimento para os desenvolvedores prepararem seus aplicativos, mas a Microsoft agora lançou um emulador para que você possa conferir. É inconfundivelmente Android com gestos e controles regulares.

No entanto, embora os próprios aplicativos da Microsoft funcionem perfeitamente com a tela dupla, resta saber se outros desenvolvedores farão seus próprios aplicativos compatíveis.

Aparentemente, a Microsoft agora está executando o desenvolvimento do Android internamente, após originalmente ter contratado o trabalho em outro lugar por meio de uma Movial de terceiros. Em julho de 2020, a Microsoft adquiriu a Movial, então tem trabalhado para trazer muitos de seus funcionários para dentro.

1/7 Microsoft

Monitores OLED duplos de 5,6 polegadas de 1.800 x 1.350 com proporção de 4: 3

Pode funcionar separadamente ou como uma tela única de 8,3 polegadas (embora com uma moldura no meio)

Sem monitor externo

Suporte para caneta de superfície

O Surface Duo se parece muito com o Surface Neo de tela dupla maior da Microsoft com Windows 10X, mas é mais acessível no bolso. Ele possui duas telas de 5,6 polegadas e pode girar em uma dobradiça de 360 graus para funcionar como um tablet de 8,3 polegadas. O dispositivo pode ser dobrado para proteger as telas ou aberto para que as duas telas possam ser usadas simultaneamente. Você pode até fechar o dispositivo com uma tela voltada para fora, como um telefone.

Os visores têm uma proporção de aspecto de 4: 3 como outras superfícies.

Cada monitor pode executar dois aplicativos diferentes ao mesmo tempo. Você pode até usar um dos monitores como teclado ou controlador de jogo. Ambas as telas suportarão a Caneta de superfície, então achamos que pode anexar magneticamente ao exterior.

Em fevereiro de 2020, WalkingCat compartilhou um vídeo do recurso "peek" para o Surface Duo. Nele você pode ver mais claramente como o aparelho funcionará com as notificações, que aparecem no lado direito do display para que você possa lidar com elas sem ter que abrir o aparelho completamente. Para chamadas, você também pode abrir o Surface Duo totalmente para aceitar uma chamada.

O protótipo tinha Qualcomm Snapdragon 855

Dispositivo final com lançamento previsto para 865

6 GB de memória e 64 ou 256 GB de armazenamento provável

O protótipo Surface Duo apresentava um processador Qualcomm Snapdragon 855, mas acreditamos que usará o Snapdragon 865 mais recente na versão final. Lembre-se de que o Surface Duo está em pré-visualização. Muitos recursos e especificações ainda não foram confirmados.

Desde então, outras especificações vazaram, como 6 GB de memória e tamanhos de armazenamento duplo de 64/256 GB, mas permanecem oficialmente não confirmados. Ele também tem uma bateria considerável de 3.640 mAh, embora deva ter, já que tem que alimentar dois monitores.

Embora haja um slot para cartão SIM (supostamente para 4G, embora achemos que será 5G), acreditamos que não haverá um leitor de cartão SD ou outro armazenamento expansível. É relatado que haverá um leitor de impressão digital.

O carregamento e a conectividade de dados serão via USB-C.

Escrito por Maggie Tillman e Dan Grabham.