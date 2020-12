Microsoft Surface Duo: tudo o que você precisa saber sobre o novo Surface Phone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Surface Duo está aqui. Isso é tudo que você precisa saber sobre o híbrido telefone-tablet - um Surface Phone, exceto no nome.

Há rumores de que a Microsoft está trabalhando em um Surface Phone - pelo menos desde 2016. Microsoft Surface Duo é esse dispositivo e a Microsoft sugeriu que o Pocket-lint está em desenvolvimento há algum tempo. É um dispositivo baseado em Android dobrável de tela dupla. Como tal, é uma proposta diferente para telefones dobráveis existentes e mini-tablets simples como o iPad mini.

Surface Duo é um dispositivo empolgante em conceito, mas as análises foram misturadas, embora a Time o tenha chamado de "uma das melhores invenções de 2020".

Aqui está tudo o que sabemos sobre o Surface Duo.

Tablet dobrável que pode ser usado como um telefone

Baseado em Android

No evento de lançamento do Surface em 2019, o diretor de produtos da Microsoft, Panos Panay, demonstrou como o Duo pode fazer tudo o que você esperaria de um smartphone e tablet moderno.

Por exemplo, você pode usá-lo para brincar com aplicativos e fazer chamadas, e pode até caber no seu bolso. No entanto, Panay disse que a empresa não vê o novo Surface Duo como um smartphone, apesar de sua capacidade de ser usado para chamadas.

Em uma postagem para lançar o Surface Duo, Panay adicionou um pouco mais de fundo para a criação do Surface Duo. “Quando criamos o Surface há sete anos, queríamos desafiar as convenções redefinindo as expectativas sobre o que um dispositivo de produtividade deveria ser e o que deveria fazer. Simplificando, queríamos ajudar as pessoas a fazer as coisas.

"Não planejamos combinar dois dispositivos existentes - o tablet e o laptop. Tínhamos uma visão de como poderíamos usar os melhores elementos de cada um para criar algo inteiramente novo. Para encontrar a interseção perfeita de hardware e software que desbloqueia uma forma mais intuitiva de trabalhar e criar. "

Sim, a Microsoft quer que este seja um tipo inteiramente novo de dispositivo, capaz de oferecer algo diferente ao usuário do que os dispositivos Surface 2 em 1 existentes da empresa. A ideia é atrair aqueles que gostam de ser produtivos em seus smartphones, mas que lutam para realizar tarefas complexas longe de um laptop - a multidão do Samsung Galaxy Note, em outras palavras.

A Microsoft está claramente apreensiva em apresentar isso como um telefone devido às suas dificuldades nesse mercado. Embora laptops e tablets Surface tenham sucesso, as investidas da Microsoft em dispositivos móveis têm sido desastrosas.

A Microsoft falhou em ter sucesso com seu próprio sistema operacional móvel, e sua compra da Nokia em 2013 foi um dos maiores fracassos corporativos da história, fazendo com que a Microsoft perdesse US $ 7,6 bilhões. Ele finalmente parou seu esforço no Windows Phone em 2017.

Disponível na AT&T, Microsoft Store e Best Buy nos EUA

Vindo para o Reino Unido, Canadá, França e Alemanha em 2021

Como mencionamos, a Microsoft revelou o Surface Duo em outubro de 2019, mas com o aviso de que ele não estaria à venda por algum tempo. Essa hora chegou - está disponível na AT&T, Microsoft Store e Best Buy nos Estados Unidos e a Microsoft anunciou que chegará ao Reino Unido, Canadá, França e Alemanha no início de 2021.

No entanto, embora o preço nos EUA seja de US $ 1.399, não há indicação de preço para os outros territórios no momento. O preço é alto, mas não é ridículo em comparação com versões de alta capacidade de rivais como o iPhone 11 Pro Max e o Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Android com uma pele clara baseado no Android 10

Desenvolvimento agora internamente

O Surface Duo roda o Android, embora seja uma versão do sistema operacional móvel do Google que realmente nos lembra do Windows 10 X que chegará a alguns outros dispositivos Windows de tela dupla. Ele oferece aplicativos Android padrão (via Google Play Store) e você pode fazer ou aceitar chamadas.

A Microsoft diz que está continuando a melhorar o software, dizendo que - via dados do App Annie - é agora o terceiro maior desenvolvedor para o ecossistema Android globalmente.

A mudança para o Android é, obviamente, interessante. Enquanto o Windows Mobile mancou durante a maior parte de sua vida até ser colocado fora de sua miséria, a "nova Microsoft" adotou uma abordagem muito diferente para a sede mundial por smartphones desde que o CEO Satya Nadella assumiu a liderança da Microsoft de Steve Ballmer em 2014.

Em vez disso - junto com seu esforço do Windows 10 - ela se concentrou no desenvolvimento de aplicativos móveis que funcionam bem no iOS e Android. Ela fez uma parceria com a Apple anteriormente para trazer o Office para o iPad como parte do drive iPad Pro da Apple e agora se associou ao Google para este dispositivo. Sim, há uma barra de pesquisa do Google na tela inicial.

A Microsoft diz que quer ajudar a moldar a categoria de tela dupla "fornecendo consistência na forma como os clientes a experimentam e os desenvolvedores criam aplicativos". E Panay deixou claro que a Microsoft está trabalhando com o Google para adicionar recursos ao Android para permitir que isso funcione de forma mais integrada.

Você pode criar seus próprios grupos de aplicativos para abrir automaticamente seu pacote preferido de aplicativos e a Microsoft diz que mais de 1.000 grupos exclusivos diferentes foram criados até agora. "Ouvimos de clientes que abrem seu Surface Duo assim que entram no carro", diz Pete Kyriacou, vice-presidente de dispositivos da Microsoft "com o Spotify em uma tela enquanto o Google Maps os guia até o destino na outra. Existem inúmeras possibilidades para personalizar a sua experiência Surface Duo. "

Alguns aplicativos foram personalizados especialmente para Surface Duo - assim como o Microsoft Office, TikTok e Spotify irão mostrar vídeos ou permitir que você toque música em uma tela enquanto você navega na outra, enquanto o aplicativo Amazon Kindle permite que você leia o tela dupla como um livro.

Aparentemente, a Microsoft agora está executando o desenvolvimento do Android depois de originalmente ter contratado o trabalho em outro lugar por meio de um terceiro chamado Movial. Em julho de 2020, a Microsoft adquiriu a Movial, então tem trabalhado para trazer muitos de seus funcionários para casa.

Panay sugere algumas outras maneiras de usar o Surface Duo: "Posicione a tela do Surface Duo como uma tenda e assista ao vídeo sem usar as mãos. Use o Surface Duo no modo de composição para responder rapidamente a um e-mail ou incline-o para o retrato para uma forma mais envolvente de percorra páginas da Web ou fotos. Emparelhe seu Surface Duo com um controlador Bluetooth compatível para jogar no Xbox Game Pass Ultimate. Ou faça anotações facilmente com a caneta Surface Slim, vendida separadamente. "

Telas OLED duplas de 5,6 polegadas de 1.800 x 1.350 com proporção de 4: 3

Pode funcionar separadamente ou como uma tela única de 8,1 polegadas de 2.700 x 1.800 3: 2 (embora com um bisel no meio)

Sem monitor externo

Suporte para caneta de superfície

O Surface Duo se parece muito com o Surface Neo de tela dupla (e MIA) do Windows 10X maior da Microsoft, mas é mais portátil. Ele possui duas telas de 5,6 polegadas calibradas em conjunto para cor e luminância. Ele gira em uma dobradiça de 360 graus feita sob medida para que funcione como um tablet de 8,1 polegadas com uma proporção de aspecto 3: 2. Separadamente, os monitores têm uma proporção de aspecto de 4: 3.

A tela tem 4,8 mm de espessura, então dobrada, terá 9,6 mm. Embora seja mais grosso do que a maioria dos telefones principais, ainda é decente. No entanto, podemos ver algumas críticas no horizonte para os engastes grossos na parte superior e inferior das telas.

O dispositivo pode ser dobrado para proteger as telas ou aberto para que ambas as telas possam ser usadas simultaneamente. Você pode até fechar o dispositivo com uma tela voltada para fora, como um telefone. O Gorilla Glass da Corning é usado, mas haverá uma tampa na caixa.

Como mencionamos, cada monitor pode executar dois aplicativos diferentes ao mesmo tempo. Você pode até usar uma das telas como teclado - o cenário mais provável - ou controlador de jogo.

O recurso “espiar” mostra notificações, que aparecem no lado direito da tela para que você possa lidar com elas sem ter que abrir completamente o dispositivo. Para chamadas, você também pode abrir o Surface Duo totalmente para aceitar uma chamada.

Qualcomm Snapdragon 855

É um dispositivo 4G, não 5G

6 GB de memória e 64 e até 256 GB de armazenamento

O protótipo Surface Duo apresentava um processador Qualcomm Snapdragon 855 e embora acreditássemos que ele usaria o Snapdragon 865 mais recente na versão final. No entanto, ele será lançado com 855, o que - como muitas das outras especificações principais - é decepcionante pelo alto preço.

Não haverá versão 5G - mas isso certamente mudará no futuro. Há um slot SIM físico em vez de ser apenas eSIM.

O dispositivo tem 6 GB de memória e tamanhos de armazenamento de 64/256 GB. O carregamento e a conectividade de dados são feitos via USB-C. Acreditamos que existe um leitor de impressão digital também.

Tal como acontece com outros dispositivos dobráveis, existem duas baterias que fornecem 3.577mAh no total, o que é decepcionante considerando os 4.380mAh do Galaxy Fold. Como resultado, a duração da bateria não é estelar - especialmente porque existem duas telas separadas. A Microsoft disse anteriormente que você terá bateria para o dia todo, mas achamos que o júri está decidido sobre isso.

Câmera única de 11 megapixels

Suporte de vídeo até 4K

Como com outros tablets (com a notável exceção do iPad Pro), as câmeras não são as melhores da classe, mas ainda assim devem fornecer uma experiência decente. Há uma lente f / 2.0 de 11 megapixels que suporta vídeo 4K e Full HD a 60fps - não há uma do lado de fora. Ele também possui estabilização de imagem (digital não óptica) além de zoom 7x e suporte para HDR.

Escrito por Maggie Tillman e Dan Grabham.