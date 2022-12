MediaTek's Dimensity 8200 é tudo sobre essa experiência de jogo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O fabricante de chips MediaTek compartilhou detalhes do Dimensity 8200, um chip que tem tudo a ver com a melhoria do desempenho do jogo e da eficiência energética.

O Dimensity 8200 é o chip mais recente da MediaTek e traz muitas especificações de grande repercussão para a mesa. Isso começa com uma configuração de CPU octa-core com quatro núcleos Cortex-A78 de braço rodando a até 3,1GHz para tentar garantir que o desempenho esteja à altura de todos os seus aplicativos e jogos, não importa o que aconteça. O motor gráfico Mali-G610 também não vai doer nessa frente.

O foco nos jogos continua quando você aprende sobre o Vulkan SDK que é construído para dar uma mão com efeitos de traçado de raio, enquanto o suporte para uma taxa de atualização de até 180Hz deve manter os gráficos voando tão suavemente quanto possível.

A nova ficha também promete fazer pleno uso da tecnologia HyperEngine 6.0 da MediaTek para proporcionar experiências de jogo suaves, garantindo que os jogadores não tenham que lidar com as usuais quedas de FPS e problemas de conectividade que podem atormentar algumas fichas.

No entanto, não se trata de mover os dados o mais rápido possível. O Dimensity 8200 é construído sobre um processo de fabricação de 4nm que o ajuda a ser o mais eficiente possível em termos de potência. Isso significa que a duração da bateria deve ser sólida enquanto os dias de seu telefone queimando lentamente a mão enquanto você joga deve ser uma coisa do passado. Pelo menos, essa é a teoria.

É claro que precisaremos ver esta coisa alimentando telefones reais antes que possamos fazer muitos julgamentos. A MediaTek diz que os telefones 5G com o Dimensity 8200 devem começar a chegar este mês, com Xiaomi já fazendo todos os ruídos certos.

Escrito por Oliver Haslam.