Serviço de mensagens SOS via satélite a chegar a outro fabricante.

A Bullitt e a MediaTek confirmaram uma parceria que vai resultar no lançamento de um dispositivo que oferece o envio de mensagens via satélite no início de 2023.

Após o lançamento do iPhone 14 com o seu satélite SOS, tem havido uma crescente atenção às possibilidades que os satélites oferecem, capazes de fornecer um grau de conectividade quando fora do alcance celular.

A Bullitt - por trás de uma gama de dispositivos robustos sob marcas como CAT e Motorola - diz que este é o primeiro dispositivo a utilizar o chipset MediaTek 3GPP NTN (rede não terrestre). As empresas dedicaram 18 meses de desenvolvimento ao mesmo, o resultado é que, durante o primeiro ano, receberá uma funcionalidade de satélite SOS gratuita, bem como acesso a mensagens via satélite.

O dispositivo passará a oferecer conectividade via satélite quando não houver outra conectividade celular ou Wi-Fi, permitindo depois ao proprietário comunicar com dispositivos em redes celulares regulares. Isto é ligeiramente diferente das soluções existentes que são apenas sobre emergências - isto será um sistema de mensagens bidireccionais entre o dispositivo na rede de satélites e os telefones normais. Poderá também partilhar a sua localização, para que amigos e familiares possam ver onde se encontra.

Pouco mais foi dito sobre o dispositivo, mas o anúncio vê o primeiro dispositivo comercial 3GPP NTN a chegar ao mercado - e esperamos que muitos outros sigam o exemplo. O significado de ser uma norma 3GPP é que esta norma será trabalhada por outros fabricantes para que haja um esforço coeso para fazer avançar a comunicação por satélite, em vez de todos terem soluções diferentes.

Sabemos pouco mais sobre o dispositivo neste momento, mas esperamos muitos mais detalhes por volta do início de 2023, por isso é provável que sejamos um lançamento CES.

Há rumores de que a Samsung irá incluir a comunicação por satélite no Galaxy S23, cujo lançamento está previsto para a primeira semana de Fevereiro, pelo que parece que 2023 vai ser o ano em que as comunicações por satélite se tornarão comuns nos smartphones.