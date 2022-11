Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Mediatek lançou seu mais novo chipset emblemático, o Dimensity 9200, e está pronto para alimentar a próxima geração de smartphones de alto nível.

O chip mais recente promete eficiência inigualável e desempenho final, assim os usuários não terão que escolher entre energia e duração da bateria.

Ele usa a segunda geração de silício de 4nm da TSMC para fornecer uma queda de 25% no consumo de energia com o mesmo desempenho relativo que o Dimensity 9000.

Também apresenta um novo processador gráfico, o Immortalis-G715, que empacota 11 núcleos juntamente com o suporte de rastreamento de raios baseado em hardware. A MediaTek diz que podemos esperar que os jogos Android que utilizam ray-tracing cheguem no primeiro semestre de 2023.

A nova GPU promete tanto um aumento de desempenho de 32% com a mesma potência que o Dimensity 9000 ou uma redução de 45% no consumo de energia com a mesma performance.

Além disso, a Dimensity 9200 suporta conectividade mmWave e sub 6Ghz 5G, juntamente com Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3.

Bluetooth 5.3 inclui suporte para algumas novas tecnologias realmente interessantes, como áudio Bluetooth LE e Auracast.

A MediaTek também colocou muito esforço nas habilidades de processamento de imagem do chip, o que deve permitir uma fotografia móvel mais impressionante.

O ISP de hardware dedicado usa IA para analisar imagens, detectando inteligentemente assuntos e ambientes para afinar a cor.

Um recurso chamado obturador AI de fluxo duplo permite que a câmera tire imagens HDR com atraso zero, enquanto o processamento do sensor de imagem RGBW permite um aumento de 30 por cento no brilho, e 20 por cento de detalhes extras.

O processamento de imagem não se restringe apenas às câmeras, no entanto, a Dimensidade 9200 fará com que o conteúdo consumido em seu dispositivo também tenha melhor aparência.

Ele pode detectar o assunto em tempo real e proporcionar maior contraste e clareza em todos os tipos de conteúdo.

O chip também permite que o conteúdo HDR e não-HDR seja exibido na mesma página simultaneamente, o que melhora enormemente a usabilidade do conteúdo HDR baseado na web.

Estamos esperando que os modelos de smartphone Dimensity 9200 baseados em Dimensity sejam anunciados iminentemente, com alguns prontos para chegar às prateleiras antes do final de 2022.

É claro que veremos muitos modelos ao longo de 2023, e mal podemos esperar para ver como eles se empilham em condições reais.

Escrito por Luke Baker.