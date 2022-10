Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O recém anunciado chipset de smartphone Dimensity 1080 da MediaTek promete melhorar o desempenho e a vida útil da bateria dos smartphones equipados com 5G.

O chipset Dimensity 1080 vem com "vários recursos avançados" que, o gerente geral adjunto da MediaTek, CH Chen, afirma que "desafiará as expectativas sobre o que um smartphone 5G pode fazer". É claro que isso é em grande parte marketing, mas tudo se resume a um foco na velocidade e na duração da bateria.

Isso começa com a CPU octa-core atualizada com dois núcleos Cortex-A78 de braço rodando a até 2,6GHz. Além disso, uma GPU Arm Mali-G68 promete "um desempenho mais rápido quer os usuários estejam jogando, transmitindo ou navegando". O chipset inteiro também funciona com um design de 6nm, que é o que a MediaTek aponta ao discutir melhorias na vida útil da bateria graças a uma melhor eficiência energética.

Além disso, a MediaTek diz que seu novo chipset suportará câmeras principais até 200 megapixels, com suporte a vídeo HDR acelerado por hadware-accessado também verificado. O suporte para redes 5GHz sub-6GHz significa que todas as buzzwords são atendidas, enquanto o "Dimensity 1080's HyperEngine 3.0 melhoras [médias] para um desempenho rápido", acrescentou a empresa.

Precisaremos ver este chipset funcionando em telefones reais para saber se alguma destas coisas dá frutos, com a MediaTek dizendo que devemos ver estes chegarem no quarto trimestre de 2022.

Ele também chega meses depois que a MediaTek lançou seu principal chip Dimensity 9000+, silício que atualmente alimenta uma série de telefones como Asus, Honor e Vivo.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.