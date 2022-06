Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Seguindo o exemplo da Qualcomm, a MediaTek anunciou uma versão com especificações de seu principal processador. Ela é chamada de Dimensity 9000+, e adiciona um núcleo primário mais poderoso.

Onde o Dimensity 9000 tem um núcleo 'Ultra' de 3,05GHz, o modelo 9000+ aumentou a velocidade do relógio para 3,2GHz, e combina este núcleo com três núcleos 'super' e quatro núcleos 'eficientes' em sua construção de 8 núcleos.

Em combinação com o processador gráfico Arm Mali-G710 MC10, diz-se que o chipset proporciona mais de 5% de aumento na performance da CPU e 10% de aumento na performance da GPU. Em outras palavras, não o tipo de diferença que você provavelmente seria capaz de ver com seus próprios olhos, mesmo que esteja jogando os jogos mais exigentes.

Fora isso, é largamente idêntico ao processador Mediatek Dimensity 9000 que veio antes dele e sem dúvida está sendo lançado para acompanhar a concorrência e garantir que ele tenha algo no mercado que irá competir com os mais recentes do Snapdragon.

Naturalmente, não se trata apenas de desempenho de CPU e gráficos, o chipset também permite algum desempenho de câmera, monitor e conectividade sem fio de alta qualidade.

O ISP permite câmeras de 320MP, incluindo gravação HDR simultâneos de três câmeras. Ele também suporta vídeo HDR 4K com redução de ruído, mesmo em condições de pouca luz.

Além disso, suporta telas de resolução QuadHD com taxas de atualização de até 144Hz, ou telas FullHD de até 180Hz, o que significa que está preparado e pronto para qualquer telefone 'gamer'.

Nenhum telefone foi anunciado com este chipset dentro ainda, mas a MediaTek afirma que o Dimensity 9000+ estará disponível em smartphones a partir do terceiro trimestre deste ano.

Escrito por Cam Bunton.