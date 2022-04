MediaTek Dimensity 1300 é oficial, com suporte a 5G e recursos de tela de 168Hz

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2021, a presença da MediaTek no mercado de smartphones mudou um pouco e tornou-se uma marca em que os fabricantes confiavam mais no desempenho de entrega nos principais preços. Indiscutivelmente, seu aparelho mais notável foi o OnePlus Nord 2 , um telefone de médio porte com níveis de desempenho quase emblemáticos que apresenta o processador Dimensity 1200-AI.

Para 2022, essa história deve continuar com o Dimensity 1300, que a MediaTek agora - embora discretamente - anunciou oficialmente.

O novo processador octa-core tem uma construção interessante. Em vez de dois ou quatro núcleos idênticos poderosos fazendo o trabalho pesado, ele tem um chamado 'Ultra Core' de 3 GHz, três 'Super Cores' de 2,6 GHz e quatro núcleos de eficiência de 2 GHz.

Além de ser mais poderoso, também permite melhor desempenho em várias tecnologias específicas para jogos. Seu 'HyperEngine 5.0' aumenta o desempenho da taxa de atualização da tela, além de melhorar a latência para o verdadeiro Bluetooth e Wi-Fi sem fio para garantir que os jogadores online - ou jogadores usando botões otimizados - obtenham uma experiência sem atrasos.

No lado da câmera, o ISP do Dimensity 1300 permite captura de vídeo 4K HDR, vídeo em modo bokeh/retrato para várias pessoas, além de um modo noturno panorâmico alimentado por algoritmo.

Além disso, ele pode suportar telas de resolução fullHD+ com taxas de atualização impressionantes de 168Hz, para animações e jogabilidade super suaves em telefones e aplicativos compatíveis.

Outros detalhes incluem suporte para até 16 GB de RAM LPDDR4x e armazenamento UFS 3.1, e pode suportar câmeras primárias de até 200 megapixels.

Rumores já sugeriram que o mais recente processador da MediaTek estará alimentando o OnePlus Nord 2T , que é uma versão com especificações do popular Nord 2, tornando o Nord top de linha ainda mais como um telefone principal.

Isso, claro, é especulação por enquanto. Embora, se for verdade, seria uma jogada do tipo OnePlus atualizar um telefone assim que um processador melhor estivesse disponível.

É como costumava atualizar seus principais telefones por um tempo e, com a série Nord representando a maior parte das vendas de smartphones OnePlus, faria sentido para a empresa manter essa marca na vanguarda do desenvolvimento.

Escrito por Cam Bunton.