Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

BARCELONA (Pocket-lint) - Apenas quatro meses depois de revelar seu processador principal, o Dimensity 9000, a MediaTek está de volta com o Dimensity 8000 e 8100 - que o coloca logo abaixo da série 9000 em termos de posicionamento.

O Dimensity 8000 e 8100 ainda estão configurados para oferecer níveis de desempenho emblemáticos, apenas em uma configuração diferente. Cada um dos chipsets de processo de 5 nm apresenta uma configuração de processador octa-core - organizado como quatro núcleos de condução (Cortex-A78) e quatro núcleos de eficiência (Cortex-A55) - juntamente com uma unidade de processamento gráfico Mali-G610 MC6 (com suporte de taxas de quadros de até 170fps, afirma MediaTek).

Há suporte para todos os tipos de brindes também: o processador da câmera do sistema suporta raw de 14 bits e pode lidar com dados de sensores de até 200 megapixels de resolução; enquanto o vídeo é fornecido para resolução de até 4K com HDR.

Os dispositivos que usam o Dimensity 8000 ou 8100 também poderão fornecer taxas de atualização de 120Hz em suas telas (com resolução WQHD+; 168Hz é suportado em Full HD), proporcionando uma experiência suave em todos os aspectos.

Como é típico, ambos são compatíveis com 5G, oferecendo conectividade Sub-6G. Ainda não há compatibilidade com mmWave, algo em que a MediaTek está trabalhando para uma data de lançamento posterior.

Quanto às principais diferenças entre o Dimensity 8000 e o 8100? É tudo uma questão de velocidade de clock, na verdade, com o 8000 apresentando quatro núcleos de 2,75 GHz, em comparação com o equivalente de 2,85 GHz do 8100. Um pouco como uma versão "plus" então, hein?

O mais interessante de tudo, no entanto, é que a MediaTek nos diz que veremos os produtos Dimensity 8000 "nas próximas semanas", com a sugestão de que é provável uma adoção mais ampla em uma região mais global do que a adoção do Dimensity 9000 tipicamente apenas na China. distante.

Teremos que ver o que vem deste lançamento, mas dada a força motriz da MediaTek nos últimos dois anos, suspeitamos que não demorará muito para que o nome Dimensity seja tão identificável quanto o Snapdragon da Qualcomm - que, no final 2021, lançou o Snapdragon 8 Gen 1 adotado muito mais amplo.

Quando soubermos do primeiro dispositivo que apresentará o Dimensity 8000, informaremos mais.

Escrito por Mike Lowe.