LAGUNA BEACH, USA (Pocket-lint) - A MediaTek anunciou o Dimensity 9000, que está definido para enfrentar a plataforma Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm ainda a ser revelada na corrida pelo melhor chipset topo de linha para 2022.

Com o Dimensity 1200 topo de linha já no mercado, você deve estar se perguntando por que o Dimensity 9000 é importante. Bem, ele usa o mais recente processo de produção de 4 nm, trazendo vantagens adicionais em uma variedade de áreas principais.

Portanto, deve ser o chipset que você deseja em seu próximo dispositivo principal? Aqui está um resumo do que o Dimensity 9000 pode suportar e por que isso é importante.

4nm system-on-chip (SoC) com CPU octa-core: 1x Ultra core: Arme Cortex-X2 para 3,05 GHz 3x Super cores: Arme Cortex-A710 a 2,85 GHz 4x núcleos de eficiência: Armar Cortex-A510

Suporte de memória LPDDR5X (7500 Mbps)

Unidade de processamento de AI de 5ª geração (APU)

Curiosamente, a MediaTek pulou uma geração: o Dimensity 1200 é um processo de 6nm, enquanto o Dimensity 9000 salta direto para 4nm, efetivamente contornando 5nm. Em última análise, esse número menor significa menor deslocamento da corrente dentro da CPU e, portanto, maior eficiência e economia de energia.

Isso anda de mãos dadas com o suporte para LPDDR5X RAM, que está se aproximando de 25 por cento mais rápido do que a geração anterior e, novamente, foi projetado para menor consumo de energia ao fornecer 5G, inteligência artificial (AI) e aplicativos de ponta.

Mas é realmente o suporte para as principais áreas dos telefones principais, onde o Dimensity 9000 mostra exatamente o que pode fazer.

Suporte para resolução de câmera de 320 megapixels

O Dimensity 9000 suporta incríveis 320 megapixels - o máximo anteriormente era 200MP - o que o torna o primeiro processador móvel carro-chefe a fornecer tal suporte.

O processador de sinais de imagem (ISP) tem 9 Gigapixels por segundo. Pense nisso por um segundo: são nove bilhões de pixels por segundo de capacidade de processamento. Para colocar isso em perspectiva: até mesmo o Qualcomm Snapdragon 888 Plus tem uma capacidade de 2,7 Gpixel / s. O Dimensity 9000 poderia, em teoria, capturar imagens de 150MP a 60 quadros por segundo. Ou duas transmissões de 8K a 120 fps.

Além disso, o Dimensity 9000 tem o que é descrito como "um design HDR-ISP de 18 bits carro-chefe". Este é um processador de sinal de imagem de alta faixa dinâmica (HDR), para quebrar as siglas, que pode suportar a gravação de vídeo HDR em até três câmeras simultaneamente. Isso poderia criar algumas opções realmente interessantes de zoom durante a gravação, por exemplo.

Resumindo: espere que as resoluções das câmeras dos dispositivos principais aumentem. Mas não apenas para produzir imagens gigantes, mas para fornecer mais sites de pixels para fins de processamento e potencial de faixa dinâmica em capturas de fotos e vídeo Ultra-HD.

Suporte para taxa de atualização de tela de 180 Hz (em resolução Full HD +)

144 Hz com resolução WQHD +



A taxa de atualização é o número de ciclos por segundo que uma tela repete sua imagem. Quanto mais por segundo, mais suave parece durante o movimento. Parece que há apenas um ano os monitores ofereciam taxas de atualização máximas de 90 Hz ou 120 Hz, ou alguns dispositivos de jogos com 144 Hz.

O Dimensity 9000 vai muito além disso, com suporte para uma taxa de atualização de 180 Hz - assumindo uma resolução Full HD + no máximo. Isso abre um precedente para onde esse processador pode aparecer: é forte o suficiente para acionar um dispositivo de jogos carro-chefe. Mesmo se a resolução aumentar - e WQHD + for igual a 2960 x 1440 - então isso cai para o máximo de 144Hz. Ainda impressionante.

No entanto, nós nos perguntamos se a demanda da bateria além de 120 Hz, ou quando um dispositivo não está funcionando dinamicamente e ajustando a atualização, vale a pena a troca.

Processador gráfico Arm Mali-G710 MC10

SDK de rastreamento de raio usando Vulkan para Android

Falando nisso, além de um poderoso processador octa-core, o Dimensity 9000 possui um poderoso processador gráfico. Tanto que, com um SDK (kit de desenvolvimento de software) usando Vulkan para Android, há suporte para ray-tracing - o que significa iluminação mais realista e potencial de suporte a reflexos em jogos Android. Deixar de ser a reserva do PC ou do console da próxima geração é uma perspectiva bastante selvagem no celular.

Primeiro modem de smartphone 5G Release 16

Sub-6 GHz com agregação de portadora 3CC (300 MHz) downlink de 7 Gbps

Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6E

Como sempre, há suporte para 5G - mas apenas Sub-6 GHz, não mmWave. No entanto, o Dimensity 9000 é o primeiro a realizar um modem 5G Release 16, que pode aproveitar as vantagens de uma largura de banda de espectro mais amplo, o que pode significar conectividade 5G ainda mais rápida.

Também há suporte para Wi-Fi 6E, que se baseia no padrão 802.11ax existente, tornando o suporte 6GHz ainda mais rápido. Você precisará de modems compatíveis para obter o máximo disso, é claro, mas se o fizer, isso significará tempos de download duplamente rápidos.

Essa é a pergunta de um milhão de dólares: quais aparelhos terão o processador Dimensity 9000 da MediaTek?

Não há anúncios oficiais neste estágio, mas temos certeza de que haverá uma série de grandes jogadores procurando apresentar este chipset topo de linha para se beneficiar dos recursos básicos resumidos acima.