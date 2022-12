O módulo de câmera LG promete zoom óptico 4x-9x sem colisão, colaboração da Qualcomm

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A LG Innotek anunciou a Câmera Óptica Telefoto Zoom, que está recebendo sua primeira revelação no CES 2023.

O novo modelo afirma oferecer zoom óptico para smartphones através de uma gama de distâncias focais, a partir de zoom 4x-9x. Isto é oferecido, segundo a LG Innotek, em um módulo que não resultará em um grande impacto na parte de trás de seu telefone.

Esta não é a primeira vez que vemos uma tentativa de zoom óptico sem falhas em câmeras de smartphone. É também algo que a Sony tem investigado, com o Xperia 1 IV oferecendo zoom 3,5x-5,2x, usando elementos de lente móveis.

O objetivo é reduzir o número de módulos de câmera necessários na parte de trás de um smartphone. Muitos telefones que oferecem soluções avançadas de zoom terão um zoom próximo e um zoom distante, permitindo dois comprimentos de zoom óptico, mas depois usando o zoom digital em várias formas para dar outras opções.

A sugestão da LG é que você obtenha uma gama completa de distâncias focais que são todas ópticas, evitando a degradação da imagem que vem do recorte do zoom digital, o que significa resultados de maior qualidade e mais opções para os usuários.

Tudo isso é muito bom, mas todos nós sabemos que as câmeras smartphone modernas são tanto sobre o software quanto sobre o hardware. LG Innotek diz que está trabalhando ativamente com a Qualcomm para garantir o suporte ao módulo no Snapdragon 8 Gen 2.

Isso é uma notícia empolgante, porque sugere que este módulo de câmera poderia encontrar seu caminho para um smartphone 2023. A entrada da Qualcomm é descrita pela LG Innotek como assegurando que haja uma experiência de software suave - e isso será importante se você estiver olhando para a renderização visual desta lente móvel no visor.

No final das contas, ele precisa sentir que faz parte de um sistema de câmera e é aí que a experiência com o software se tornará muito mais importante.

Numa tentativa de manter essas imagens agradáveis e estáveis, o novo módulo integra a estabilização óptica da imagem.

A questão além disto é se vamos realmente ver isto em um telefone - e certamente ficaríamos entusiasmados em ver sua implementação.

Escrito por Chris Hall.