(Pocket-lint) - LG tem trabalhado duro em suas tecnologias de dados 6G e agora testou com sucesso seu sistema em uma distância de 320 metros ao ar livre.

O teste foi realizado em 7 de setembro no Instituto Fraunhofer Heinrich Hertz em Berlim e é um marco significativo no desenvolvimento do 6G.

Em agosto do ano passado, a LG demonstrou a transmissão de dados de 6G THz acima de 100 metros, portanto, este último teste representa um grande salto no alcance.

6G utiliza frequências de banda ultralarga e tem o potencial de oferecer velocidades impressionantes, mas tem um alcance relativamente curto e experimenta perda de potência desde a transmissão até a recepção.

Para superar estes obstáculos, LG e engenheiros do instituto desenvolveram em conjunto um amplificador de potência para aumentar a força do sinal, assim como um amplificador de baixo ruído na extremidade receptora para melhorar a qualidade do sinal.

"Com o sucesso de nossa última demonstração, estamos um passo mais perto de alcançar velocidades de 6G de 1 terabit (TB) por segundo tanto em áreas urbanas internas como externas", disse a Dra. Kim Byoung-hoon, CTO e vice-presidente executiva da LG Electronics,

"A LG continuará a cooperar com institutos de pesquisa e inovadores da indústria para solidificar ainda mais sua liderança na tecnologia 6G". Esperamos que a 6G seja um grande impulsionador de futuros negócios e novas experiências de usuários, e não há lugar que preferimos estar do que na vanguarda de seu desenvolvimento".

Se isto o deixou entusiasmado com a perspectiva da 6G, a má notícia é que você tem uma longa espera à sua frente.

As discussões em torno da padronização da rede 6G devem começar em 2025, com a comercialização da tecnologia prevista para 2029.

