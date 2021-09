Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG anunciou hoje uma nova tecnologia de vidro dobrável destinada a ser melhor e mais barata do que a concorrência , mas tecnicamente falando, não é realmente vidro, em vez disso, é o mesmo tipo de plástico usado para garrafas de refrigerante, conhecido cientificamente como tereftalato de polietileno, também conhecido como PET para baixo.

No que se refere a um nome de marketing um pouco melhor, a LG decidiu chamar essa nova tecnologia de Janela dobrável real , dizendo que planeja fabricar em massa o componente para uso do consumidor em 2023. Quer seja usado exclusivamente para dispositivos LG ou como uma peça disponível para outros fabricantes de smartphones solicitarem, permanece desconhecida, mas é provável que a LG espera que outras empresas aproveitem ao máximo seus esforços de P&D.

De acordo com as especificações, a LG não revela nenhum segredo comercial, no entanto, eles explicam que a ideia principal em torno da tecnologia Real Folding Window é um pedaço fino de plástico PET coberto em cada lado com um revestimento especializado que a LG desenvolveu, o que em última análise ajuda a dobrar os monitores têm um vinco menos visível e mantêm melhor durabilidade a longo prazo. “Tão duro como o vidro, mas com áreas dobráveis tão flexíveis como o plástico”, afirma a LG.

Dispositivos dobráveis recentemente chegaram ao mercado, e a mais recente linha de smartphones Galaxy Z Flip 3 e Fold 3 da Samsung foram elogiados pelos críticos como os primeiros smartphones dobráveis que realmente valem a pena comprar em vez de um modelo carro-chefe tradicional.

A Samsung até decidiu pular a atualização do Galaxy Note deste ano para se concentrar melhor em sua linha Galaxy Z, a empresa revelou abertamente .

