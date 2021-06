LG fecha seu serviço LG Pay

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG fez algumas ondas significativas no início deste ano quando confirmou que está fechando seu negócio de telefonia móvel depois de não conseguir fazer os retornos de que precisaria para continuar a fabricar novos aparelhos.

Talvez seja menos surpreendente que, na sequência dessa decisão, também seja silenciosamente confirmado que o LG Pay, sua plataforma de pagamentos móveis, também está em declínio, com seus serviços sendo encerrados no final de 2021, de acordo com um novo aviso em seu site.

O serviço será totalmente desativado em 1º de novembro de 2021, mas o aviso diz que será encerrado ao longo de 2021, portanto, pode ser que alguns bits de funcionalidade sejam desativados antes dessa data final.

Isso não significa apenas que você não poderá adicionar novos cartões à sua carteira e ajustar suas configurações - quando o serviço for interrompido, você não poderá mais fazer pagamentos, portanto, se for um usuário frequente pode valer a pena começar a fazer planos alternativos.

Ainda assim, dada a presença do Google Pay no Android, não deve ser muito difícil configurar um novo sistema de pagamento, uma vez que a LG tenha se livrado dessa bobina mortal.

Escrito por Max Freeman-Mills.