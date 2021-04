Uma história dos melhores telefones LG: de chocolate doce a smartphones azedos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG tem uma longa história com telefones e é uma história salpicada de grandes sucessos. A LG virou cabeças, avançando em novas tecnologias e nos dando alguns dos dispositivos icônicos das últimas décadas.

Em 5 de abril de 2021, a LG anunciou que estava se retirando do mercado de smartphones para concentrar seus esforços em outras áreas.

A LG foi um grande player no mercado de feature phones, pioneira em design, com uma série de parcerias de alto perfil e uma empresa que nunca deixou de ser experimental.

Aqui está a história de alguns dos telefones mais importantes da LG.

LG Chocolate

O LG KG800 Chocolate foi o celular mais refinado de sua época. Colocou o design em primeiro lugar, desde a experiência de desembalagem até o produto em si.

Em um mundo dominado por telefones flip e candybar nada inspiradores, o LG Chocolate foi um corte acima do resto e um ícone instantâneo. Com nomes como Coleen Rooney sendo vistos usando um logo após seu lançamento em 2006, este controle deslizante nos deu uma ideia dos telefones como um acessório de estilo de vida.

O KG800 não foi o único modelo de Chocolate, com um telefone com o nome Chocolate de 2009 que parecia nos trazer as habilidades do smartphone, novamente focando no design.

LG Prada

A reputação da LG só foi cimentada com uma parceria de alto nível com a marca de moda Prada, resultando no LG Prada, ou KE850.

O LG Prada pode ser o único telefone de que você se lembra, mas os telefones estavam na moda neste momento: havia Dolce & Gabbana trabalhando com a Motorola, Julian McDonald com a Sony Ericsson e os designs de Cath Kidston em telefones Nokia.

Isso tudo não funcionou bem?

O LG Prada, lançado em 2007, era um dispositivo touchscreen, dispensando a maioria dos botões e abraçando muito o futuro que agora desfrutamos.

LG KS360

O LG KS360 pode não se destacar entre os membros desta lista, mas foi uma área onde o LG se destacou: o controle deslizante lateral.

O KS360 era um telefone refrescante, encaixando um teclado QWERTY para que pudesse se concentrar nas massas de mensagens que eram críticas para a vida em 2008, procurando desafiar a oferta do BlackBerry.

O LG GW520 acompanhou, refinando a experiência em estilo smartphone, antes de em 2010 recebermos um controle deslizante lateral muito mais importante, o LG GW620 - o primeiro telefone Android da LG. Também chamado de InTouch Max. Isso foi para ditar a mudança da LG para o smartphone Android no futuro - e tudo começou com o LG KS360.

LG Arena

O LG Arena, o KM900, é um dispositivo significativo para a LG porque seu lançamento em 2009 coincidiu com o lançamento de outro telefone realmente importante - o HTC Magic ou Google G2.

O ano era 2009 e a LG Arena foi a chance da LG de solidificar sua própria plataforma e experiência de usuário S-Class.

Foi um ótimo telefone também, oferecendo muitos dos recursos de conexão que você esperaria, mas suporte questionável em face do BlackBerry, iPhone e telefones Symbian dominantes.

Embora o Android não fosse um grande negócio na época, tínhamos a sensação de que o Android do Google seria o próximo grande sucesso.

E realmente foi.

LG Crystal

O LG GD900 viu a LG explorando design alternativo em telefones, continuando uma tendência pela qual a LG era conhecida.

Com um painel transparente iluminado por trás para mostrar os controles de toque, parecia algo saído de um filme de ficção científica.

Também era uma espécie de smartphone, usando a interface Classe S da LG, mas, no final das contas, as telas sensíveis ao toque estavam assumindo o controle e o Crystal era uma novidade.

LG Optimus 3D

Em 2011 o mundo estava louco em 3D e a LG apareceu com um telefone 3D. Tendo passado a oferecer TVs 3D - e um ecossistema de dispositivos para suportar entretenimento 3D em casa - o LG Optimus 3D realmente nos deu a sensação de que a LG estava usando sua experiência de outras áreas de seus negócios.

Com um par de lentes na parte traseira do telefone, ele pode capturar conteúdo 3D e exibi-lo na tela sem a necessidade de óculos. Nem todo o telefone era em 3D, isso era reservado para fotos, vídeos e jogos, com alguns elementos de interface do usuário em 3D também.

No final das contas, no entanto, todos nós sabemos para onde o 3D foi - mas a ideia de colocar várias câmeras na parte de trás dos telefones pegou - assim como o tamanho enorme.

A LG tinha muitos telefones com a marca Optimus, chegando ao auge com o Optimus G em 2013, que lançou a série LG G subsequente.

Google Nexus 4

Isso mesmo. Não era um telefone da marca LG, mas um Nexus, parte da oferta de elite do Android. Lançado em 2012, o Nexus 4 e o subsequente Nexus 5 foram fabricados pela LG, mas vieram com Android puro.

Claro, a LG seguiu os passos do Galaxy Nexus fabricado pela Samsung, mas o Nexus 4 ajudou a cimentar a ideia de que o Android era melhor sem todas as personalizações do fabricante que eram colocadas sobre o topo.

Os ajustes da LG na interface do usuário podem ser vistos com um dos pontos negativos de seu programa Android.

LG G Flex

Com a nova série G como telefones principais, a LG fez questão de continuar o que o Optimus 3D havia começado e mostrar a habilidade da LG com telas, ou telas OLED para ser mais preciso.

O LG G Flex era um telefone curvo com o destaque de que utilizava um painel OLED flexível. Isso significava que você poderia dobrar um pouco o telefone sem danificá-lo.

Foi muito divertido e uma grande demonstração da habilidade da LG em design e fabricação - e com os telefones dobráveis na agenda na década de 2020, o LG Flex é uma peça importante dessa história.

LG G4

O LG G4 seguiu uma série de carros-chefe da série LG G, que eram telefones Android realmente bons. Mas o G4 era diferente porque tinha um modelo com costas de couro.

A tela era incrível com resolução Quad HD, mas havia algo interessante. A LG usava um Snapdragon 808 um pouco mais antigo, enquanto os rivais usavam o Snapdragon 810 mais recente. Era uma curiosidade que a LG não usasse o hardware mais recente e daria aos críticos algo para, bem, criticar.

Deixando isso de lado, o LG G4 é provavelmente o auge dos telefones LG Android em 2015, porque depois disso, a próxima aposta da LG realmente não valeu a pena.

LG G5 e amigos

Lançado em 2016, o LG G5 era modular.

Em vez de ter apenas um telefone, uma variedade de acessórios foi projetada para expandir as opções oferecidas. Havia um módulo de câmera com bateria reforçada, um acessório B&O Play para aumentar a oferta de áudio - bem como uma câmera de 360 graus e um fone de ouvido VR.

Talvez o mais importante seja o fato de que a LG adicionou uma câmera ultralarga ao telefone como um acessório permanente - algo que foi amplamente adotado no resto da indústria desde então.

O LG G5 não foi um grande sucesso, entretanto, e os módulos pouco mais do que uma distração, levantando a questão de por que esses recursos não eram apenas integrados.

Melhor som e uma bateria maior viriam na série V que a LG lançou em "criativos", mas dividir os telefones principais só criou confusão.

LG G6 e alm

O que se seguiu foi uma estratégia de dois níveis da LG, com carros-chefe da série G muitas vezes superados por modelos da série V, que muitas vezes eram tecnicamente melhores.

Esse não foi o fim dos bons telefones LG, mas o domínio da Samsung sobre o Android já estava bem estabelecido, com concorrentes mais baratos vindos da China - notavelmente as alternativas oferecidas pela Huawei e recém-chegados como OnePlus.

A LG passou por uma série de versões G7 e G8, tentando despertar o interesse com modelos de tela dupla, ao mesmo tempo que se tornou mais experimental com seus telefones Explorer - o LG Wing parecendo uma esperança perdida.

A contribuição da LG para smartphones fará falta. Houve alguns grandes personagens na mistura e alguns momentos importantes nas últimas duas décadas.

Escrito por Chris Hall.