LG está fechando seu negócio de smartphones

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG deu um tempo em seu difícil negócio de smartphones, com a empresa confirmando que continuará a vender o estoque restante, mas espera que a redução seja concluída em julho de 2021.

Rumores sobre a saída da LG dos smartphones são frequentes e repetidos. A partir de uma programação de lançamento regular, a LG se desviou desse padrão em 2020, abandonando as atualizações esperadas para a principal série G e se movendo em uma direção diferente.

Enquanto a empresa avançava com seu Projeto Explorer - que foi projetado para lançar novas formas de smartphone - os vendedores em massa pareciam estar lutando.

No início de 2021, relatos de que o negócio de smartphones da LG seria fechado foram amplamente reprovados, apenas para aparecer novamente algumas semanas depois, junto com relatos de que os lançamentos planejados para 2021 seriam adiados .

Em 5 de abril de 2021, a LG tornou a notícia oficial, dizendo que a saída do negócio de telefonia móvel permitirá que a LG concentre seus esforços em outras áreas: "componentes de veículos elétricos, dispositivos conectados, casas inteligentes, robótica, inteligência artificial e soluções business-to-business , bem como plataformas e serviços. "

A mudança não será uma surpresa para os observadores do segmento de smartphones. Com a Apple e a Samsung dominando as vendas - e uma série de empresas chinesas emergentes conquistando o resto do mercado - tem sido difícil de vender para os telefones LG.

Embora a LG tenha explorado designs interessantes e tenha tentado alavancar novas tecnologias, não conseguiu refinar sua forma e popularidade. Provavelmente o último grande telefone da empresa foi o LG G4 2015 - que veio com uma opção de couro (foto) - enquanto os modelos mais recentes pareciam um pouco mais confusos, falhando em realmente deixar sua marca.

Mais recentemente, o lançamento do LG Velvet foi um dos primeiros dispositivos Snapdragon 765 em um posicionamento de gama média refrescantemente poderoso, mas o dispositivo da LG era muito mais caro que seus rivais.

A LG diz que o estoque de telefones existentes continuará disponível, enquanto os serviços e suporte continuarão para os proprietários dos dispositivos existentes. Isso, diz a LG, vai variar de acordo com a região, mas há pouco compromisso com o tempo - então aqueles que estão esperando por atualizações do Android em telefones existentes podem ficar desapontados.

É um dia para lembrar: a LG deixou sua marca nos smartphones nas últimas duas décadas e a abordagem alternativa da empresa fará falta.

Melhores smartphones avaliados em 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 5 Março 2021 Os melhores smartphones que você pode comprar atualmente, cobrindo o melhor do iPhone e Samsung, e tudo o que o Android tem a oferecer

Escrito por Chris Hall.