(Pocket-lint) - O telefone pensado para substituir o LG V60 está em espera indefinidamente.

O LG Rainbow - como diziam ser chamado - foi anunciado para ser anunciado nesta primavera, mas agora foi suspenso ou mesmo descartado.

Uma fonte compartilhou informações com a comunidade Android sobre o destino do aparelho. Ele pode até ter ramificações para o muito discutido telefone móvel da LG - embora a LG tenha afirmado anteriormente que ele ainda está em desenvolvimento e até criou um conceito.

O site Android afirma que "pessoas familiarizadas com o negócio" entendem que, enquanto o Rainbow estava em fase de protótipo, nem a LG nem as operadoras de celular parceiras estarão progredindo com o desenvolvimento.

Tudo isso vem após a sugestão de que a LG poderia fechar, vender ou licenciar seu braço de telefonia móvel.

É uma alegação que a LG refuta veementemente , tendo dito ao Pocket-lint que os artigos alegando o fechamento do negócio de telefonia móvel da empresa são "baseados em rumores antigos e infundados e especulações que não têm base em fatos".

No entanto, é claro que sua estratégia está pelo menos mudando. Março é tradicionalmente um grande mês para os telefones LG - na verdade, para toda a indústria móvel - mas ainda não ouvimos falar de nada significativo vindo da empresa coreana.

Para ser justo, ainda estamos nas garras de uma pandemia global e nada é particularmente normal no momento.

Escrito por Rik Henderson.