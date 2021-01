LG considerando retirada do mercado de smartphones

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG pode fechar ou vender em breve seu braço de smartphones, com relatórios afirmando que enormes perdas estão forçando uma ação drástica.

Diz-se que a fabricante perdeu quase 5 trilhões de won (£ 3,32 bilhões) nos últimos cinco anos, com as vendas de smartphones longe de incendiar o mundo - especialmente em comparação com rivais diretos, como a Samsung.

O CEO da LG , Kwon Bong-seok, disse hoje aos funcionários que seu negócio de smartphones pode passar por grandes mudanças, garantindo que seus empregos estarão seguros: "Independentemente de qualquer mudança na direção da operação de negócios de smartphones, o emprego será mantido , então não há necessidade de se preocupar ", disse ele em uma mensagem, de acordo com o Korea Herald.

Seus comentários foram esclarecidos por um funcionário não identificado da LG: "Como a competição no mercado global de dispositivos móveis está ficando mais acirrada, é hora da LG fazer um julgamento frio e fazer a melhor escolha. A empresa está considerando todas as medidas possíveis, incluindo venda, retirada e downsizing do negócio de smartphones. "

Houve rumores de que a LG poderia licenciar sua marca como OEM, para um fabricante terceirizado fazer e vender telefones LG. No entanto, parece que várias opções ainda estão sobre a mesa.

Entramos em contato com a LG para mais comentários e atualizaremos quando ouvirmos mais.

Escrito por Rik Henderson.